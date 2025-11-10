Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Ciało kobiety w mieszkaniu. Zatrzymano jej konkubenta

Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia w powiecie inowrocławskim
Policjanci z Inowrocławia wyjaśniają okoliczności zabójstwa 67-latki, do którego doszło w miejscowości Janikowo w województwie kujawsko-pomorskim. Zatrzymano 58-letniego mężczyznę, który - jak podaje policja - był konkubentem ofiary. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Informację o zabójstwie, do którego miało dojść wczoraj po południu w miejscowości Janikowo w woj. kujawsko-pomorskim otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę prasową Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Do sprawy został zatrzymany przebywający w mieszkaniu 58-letni mężczyzna. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu - poinformowała aspirant sztabowa Izabella Drobniecka, dodając, że to konkubent zamordowanej.

Na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych pracowała grupa dochodzeniowo- śledcza pod nadzorem prokuratora, która zabezpieczała ślady i dowody. Zwłoki kobiety, zgodnie z decyzją prokuratora, zostały zabezpieczone w zakładzie medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą, wypadł orzeł, więc zabił Wiktorię. Mateusz H. ponownie stanie przed sądem
Katowice
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
WARSZAWA
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w bloku. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Szczecin

Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratora na przesłuchanie. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo.

OGLĄDAJ: Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
Sebastian Kaleta

Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
NA ŻYWO

Sebastian Kaleta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: Kontakt24/TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoKujawsko-PomorskiePolicja
Czytaj także:
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
"Dzwonił na numer alarmowy, wymyślając kolejne historie". Odpowie przed sądem
WARSZAWA
Nicolas Sarkozy
Sarkozy z szansą na zwolnienie z więzienia. Sąd ma dziś zdecydować
Świat
Donald Trump
Trump ułaskawił sojuszników. W tle przegrane wybory prezydenckie
Świat
Śnieg w Toronto
"Śnieg w listopadzie jest piękny"
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
BIZNES
imageTitle
Wymowny gest Lewandowskiego. Uratował jubileusz, jest pierwszy na świecie
EUROSPORT
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Doliny Dolnej Odry. Ekolog: to błąd
Szczecin
Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Zaczęło się, gdy Trump pojawił się na stadionowym telebimie
Świat
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
WARSZAWA
Napadł na sklepy w Łózkach i Szóstce. Poszukuje go policja
Wchodził do sklepu, psikał gazem i uciekał z pieniędzmi. Nagranie z monitoringu
Lublin
pap_20250326_0ND
"Kaczyński jest na nie swojej wojnie". Ziobro "kulą u nogi" PiS
Polska
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
WARSZAWA
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Nie bawcie się funkcjonariuszami". Kto przeprosi za brak nominacji?
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Kierowca busa próbował wciągnąć nastolatkę do pojazdu
Wrocław
imageTitle
Nokaut w derbach. Taki wynik jeszcze nigdy nie padł
EUROSPORT
Incydent w Pobiedziskach
Cios zadał z taką siłą, że nóż pękł. Policja o szczegółach zastrzelenia napastnika
Poznań
Śnieg, USA
Burze śnieżne, obfite opady. Możliwy paraliż komunikacyjny
METEO
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów
BIZNES
imageTitle
Amerykanie opłakują legendę
EUROSPORT
Sebastian Kaleta
Czy Ziobro wróci do kraju? Poseł PiS: nie planuje
Polska
imageTitle
Hiszpanie po występie Lewandowskiego. "Ze starej kury jest lepszy rosół"
EUROSPORT
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
BIZNES
Donald Tusk
Tusk o kolejnych krokach w sprawie Ziobry. "Normalna praktyka, czego oni kwilą?"
Polska
shutterstock_2400636179
Nie czytają emocji, nie rozumieją kontekstu, halucynują. I nie znają numerów alarmowych.
Svitlana Kucherenko
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Kulisy trudnej współpracy. "Rzucał papierami, wychodził, nie odbierał telefonu"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
METEO
imageTitle
Specjalne ustalenia Lewandowskiego. "Widziałem innego Roberta"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica