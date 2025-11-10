Ciało kobiety w mieszkaniu. Zatrzymano jej konkubenta

Do zdarzenia w powiecie inowrocławskim

Informację o zabójstwie, do którego miało dojść wczoraj po południu w miejscowości Janikowo w woj. kujawsko-pomorskim otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę prasową Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Do sprawy został zatrzymany przebywający w mieszkaniu 58-letni mężczyzna. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu - poinformowała aspirant sztabowa Izabella Drobniecka, dodając, że to konkubent zamordowanej.

Na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych pracowała grupa dochodzeniowo- śledcza pod nadzorem prokuratora, która zabezpieczała ślady i dowody. Zwłoki kobiety, zgodnie z decyzją prokuratora, zostały zabezpieczone w zakładzie medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratora na przesłuchanie. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo.

