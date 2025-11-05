Zderzenie dwóch aut. Nie żyje czteroletnie dziecko

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 19.20 na drodze wojewódzkiej numer 252 w Dąbrowie Biskupiej (województwo kujawsko-pomorskie). Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
Nie żyje czteroletnie dziecko
Aspirant sztabowy Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji przekazała, że jednym z samochodów jechał 36-letni mężczyzna, drugim - 30-letnia kobieta z czteroletnim dzieckiem. - Reanimowane dziecko nie przeżyło. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala - poinformowała policjantka.
Droga była zablokowana przez kilka godzin.
Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma ustalić, jakie były dokładne okoliczności zdarzenia i jego przyczyny.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Inowrocławiu