Wszedł do lombardu z kijem baseballowym i zażądał kosztowności

14 października przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który kijem baseballowym próbował rozbić witrynę w lombardzie w Chełmży, groził pracownikowi, próbując okraść to miejsce, a następnie uciekł. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać zachowanie mężczyzny.

Nawet 20 lat więzienia

- Dyżurny natychmiast skierował tam funkcjonariuszy. Mundurowi na miejscu między innymi obejrzeli nagranie z monitoringu i rozpoznali znanego im z wielu wcześniejszych interwencji 30-letniego mieszkańca Chełmży. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut policjanci namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Ustalili także, że spowodował w lombardzie zniszczenia, które wstępnie wyceniono na pięć tysięcy złotych - poinformowała asp. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Podejrzany usłyszał zarzuty, został przez policjantów doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Za usiłowanie rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i zniszczenie mienia grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.