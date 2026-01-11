Pożar mieszkania, jest ofiara śmiertelna

Do zdarzenia doszło w Chełmnie Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę po godzinie 7.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Młyńskiej w Chełmnie. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.

Godz. 7:34 - Chełmno, ul. Młyńska - pożar budynku wielorodzinnego, silne zadymienie. Za środka wyniesiono osobę poszkodowaną, stwierdzono zgon. Na miejscu 2 zastępy SP. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) January 11, 2026 Rozwiń

Po przyjeździe okazało się, że ogniem było objęte mieszkanie na parterze. Ze środka strażacy wynieśli ciało 65-latka. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

W pożarze mieszkania zginął mężczyzna Źródło: KP PSP w Chełmnie

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru.

W pożarze mieszkania zginął mężczyzna Źródło: KP PSP w Chełmnie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD