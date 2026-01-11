Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Pożar mieszkania, jest ofiara śmiertelna

W pożarze mieszkania zginął mężczyzna
Do zdarzenia doszło w Chełmnie
Źródło: Google Earth Pro
Pożar w jednym z mieszkań w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie). Ze środka strażacy ewakuowali 65-latka. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

W niedzielę po godzinie 7.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Młyńskiej w Chełmnie. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.

Po przyjeździe okazało się, że ogniem było objęte mieszkanie na parterze. Ze środka strażacy wynieśli ciało 65-latka. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

W pożarze mieszkania zginął mężczyzna
W pożarze mieszkania zginął mężczyzna
Źródło: KP PSP w Chełmnie

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru.

W pożarze mieszkania zginął mężczyzna
W pożarze mieszkania zginął mężczyzna
Źródło: KP PSP w Chełmnie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

pc

Autorka/Autor: mm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Chełmnie

pożarStraż pożarnaKujawsko-Pomorskie
