Pożar mieszkania, jest ofiara śmiertelna

W niedzielę po godzinie 7.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Młyńskiej w Chełmnie. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.
Po przyjeździe okazało się, że ogniem było objęte mieszkanie na parterze. Ze środka strażacy wynieśli ciało 65-latka. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Autorka/Autor: mm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Chełmnie