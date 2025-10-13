Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Sygnał przyszedł z Ukrainy. Były już dyrektor ze szpitala z zarzutami prezentowania materiałów pornograficznych 11-latkom

57-latek został tymczasowo aresztowany
Na trzy miesiące aresztowany został 57-latek z okolic Bydgoszczy, który usłyszał zarzut prezentowania za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz z wykorzystaniem zwierząt
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja
Na trzy miesiące aresztowany został 57-latek z okolic Bydgoszczy, który usłyszał zarzut prezentowania za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz z wykorzystaniem zwierząt. To były już dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi. Ta sprawa miała swój początek w Ukrainie.

Do policjantów w Kijowie zgłosili się rodzice dwóch dziewczynek. Z informacji i zeznań złożonych w obecności psychologa wynikało, iż od pewnego czasu z 11-latkami kontaktował się, za pośrednictwem portalu społecznościowego, dorosły mężczyzna, który posiadał i prezentował materiały pornograficzne z udziałem dzieci, a także zwierząt.

Rzeczniczka prasowa bydgoskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy i wstępne ustalenia prowadziły do Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego. - Prokuratura Generalna Ukrainy za pośrednictwem Europolu poinformowała o sprawie wydział do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - dodała.

W sprawę zaangażowano funkcjonariuszy z bydgoskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich wiedza, doświadczenie i użycie specjalistycznego sprzętu pozwoliło zatrzymać 8 października 57-latka z gminy Sicienko, koło Bydgoszczy.

Przeszukanie w domu zatrzymanego
Przeszukanie w domu zatrzymanego
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja

Nośniki z zakazanymi materiałami

- W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania i pracy policjanci zabezpieczyli sprzęty i nośniki, na których mogły znajdować się zakazane treści. Do policyjnych specjalistów trafiło między innymi siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci - wskazała mł. insp. Chlebicz.

Na nośnikach znaleziono m.in. materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt.

- 57-latek trafił do komendy policji, gdzie przedstawiono mu przygotowane przez prokuratora zarzuty. Wstępnie mężczyzna odpowie za prezentowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz takich treści z wykorzystaniem zwierząt. Usłyszał też zarzut posiadania plików wideo z pornografią z udziałem małoletnich - dodała rzecznik prasowa bydgoskiej policji.

Był dyrektorem w szpitalu

Zatrzymany to dyrektor ekonomiczny szpitala w Tucholi. Już były, bo po zatrzymaniu rozwiązano z nim umowę. W przeszłości był szefem NFZ w Bydgoszczy oraz naczelnikiem w ZUS.

- Dowiedziałem się o sprawie, gdy prokurator z policją weszli do szpitala i pokazali postanowienie o przeszukaniu gabinetu dyrektora P. - powiedział "Gazecie Pomorskiej" Jarosław Katulski, prezes szpitala w Tucholi. - Gdy wczytałem się w to postanowienie, zrozumiałem powagę sytuacji, dlatego w piątek, gdy prokurator postawił dyrektorowi zarzuty, natychmiast rozwiązałem z nim umowę o pracę. Skala tych zarzutów powoduje, że ktoś taki nie może tutaj pracować.

57-latek został tymczasowo aresztowany
57-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: Kujawsko-Pomorska Policja

Areszt na trzy miesiące

Jak wskazała mł. insp. Chlebicz w piątek doprowadzono podejrzanego do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.

Tomasz P. usłyszał zarzuty m.in. z artykułu 202 par. 3 Kodeksu karnego. Ten stanowi, że kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Autorka/Autor: gp,MAK

Źródło: PAP/Gazeta Pomorska/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kujawsko-Pomorska Policja

PedofiliaBydgoszczProkuraturaPolicja
