Kujawsko-Pomorskie

Nielegalnie ominęli korek, policja o "jeździe na cwaniaka". Nagranie

Z pasa do jazdy na wprost pojechali w lewo
Bydgoszcz. Z pasa do jazdy na wprost pojechali w lewo
Źródło: KWP w Bydgoszczy
W Bydgoszczy trzej kierowcy nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego. Nie chcieli czekać w korku i z pasa do jazdy na wprost pojechali w lewo. Nagrania trafiły do policjantów.

Jak poinformowała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak, do zdarzenia doszło na początku października na skrzyżowaniu ulic Michała Kleofasa Ogińskiego i Jagiellońskiej w Bydgoszczy.

Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Nagranie jest już w posiadaniu policji

Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Nagranie jest już w posiadaniu policji

Potężna ciężarówka wyprzedza na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych

Potężna ciężarówka wyprzedza na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych

- Kierujący volkswagenem, toyotą oraz oplem ominęli jedno z aut, i łamiąc przepisy, wcisnęli się na skrzyżowaniu z pasa do jazdy na wprost na lewo - podała policjantka.

Nagranie trafiło na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej". W opublikowanym komunikacie policja pisze o tak zwanych "spryciarzach" i "jeździe na cwaniaka". Za taki manewr grozi mandat w wysokości 250 złotych oraz 5 punktów karnych.

Z pasa do jazdy na wprost pojechali w lewo
Z pasa do jazdy na wprost pojechali w lewo
Źródło: KWP w Bydgoszczy

- Tego typu manewry najczęściej wynikają z pośpiechu, są celowe, a kierujący w ten właśnie sposób usiłują ominąć korek. Ta coraz popularniejsza, niekulturalna metoda na szybsze przejechanie skrzyżowania, to również brak szacunku dla innych - dodała Lewicka-Waszak.

pc

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy

