Nielegalnie ominęli korek, policja o "jeździe na cwaniaka". Nagranie

Jak poinformowała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak, do zdarzenia doszło na początku października na skrzyżowaniu ulic Michała Kleofasa Ogińskiego i Jagiellońskiej w Bydgoszczy.

- Kierujący volkswagenem, toyotą oraz oplem ominęli jedno z aut, i łamiąc przepisy, wcisnęli się na skrzyżowaniu z pasa do jazdy na wprost na lewo - podała policjantka.

Nagranie trafiło na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej". W opublikowanym komunikacie policja pisze o tak zwanych "spryciarzach" i "jeździe na cwaniaka". Za taki manewr grozi mandat w wysokości 250 złotych oraz 5 punktów karnych.

- Tego typu manewry najczęściej wynikają z pośpiechu, są celowe, a kierujący w ten właśnie sposób usiłują ominąć korek. Ta coraz popularniejsza, niekulturalna metoda na szybsze przejechanie skrzyżowania, to również brak szacunku dla innych - dodała Lewicka-Waszak.

