Dziecko wypadło z balkonu na piątym piętrze
Jak poinformował tvn24.pl sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w poniedziałek późnym popołudniem czteroletni chłopiec wypadł z balkonu, znajdującego się na piątym piętrze jednego z bloków przy ulicy Chołoniewskiego.
Na miejscu są policjanci, strażacy i medycy.
"Pomagaliśmy w przetransportowaniu dziecka do karetki, cały czas była prowadzona reanimacja. Jeden z naszych strażaków wsiadł do karetki, by wspomagać reanimację również w drodze do szpitala. Chłopiec został przekazany na szpitalny oddział ratunkowy" - powiedział "Gazecie Pomorskiej" st. kpt. Karol Smarz z bydgoskiej strazy pożarnej.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało RMF FM.
