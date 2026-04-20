Kujawsko-Pomorskie Dziecko wypadło z balkonu na piątym piętrze Bartłomiej Plewnia |

Bydgoszcz Źródło: Google Earth

Jak poinformował tvn24.pl sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w poniedziałek późnym popołudniem czteroletni chłopiec wypadł z balkonu, znajdującego się na piątym piętrze jednego z bloków przy ulicy Chołoniewskiego.

Na miejscu są policjanci, strażacy i medycy.

"Pomagaliśmy w przetransportowaniu dziecka do karetki, cały czas była prowadzona reanimacja. Jeden z naszych strażaków wsiadł do karetki, by wspomagać reanimację również w drodze do szpitala. Chłopiec został przekazany na szpitalny oddział ratunkowy" - powiedział "Gazecie Pomorskiej" st. kpt. Karol Smarz z bydgoskiej strazy pożarnej.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało RMF FM.

