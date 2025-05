Była kaplica, będzie całodobowa siłownia

Bydgoszcz Źródło: Google Earth

W Bydgoszczy w budynku po dawnej kaplicy, który kuria wydzierżawiła jednej z sieci dyskontów, powstanie całodobowa siłownia. Od jakiegoś czasu budynek przy ulicy Sandomierskiej stał pusty. Proboszczowi parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej udało się porozumieć z właścicielem sieci siłowni. Biskup dał zielone światło. - Na pewno lokal będzie służyć mieszkańcom Bydgoszczy - mówi ksiądz proboszcz Adam Sierzchuła.

Budynek przy ulicy Sandomierskiej 35 od połowy lat 80. do początku 90. był kaplicą. Znajdowały się w nim również mieszkania dla księży. Gdy wybudowano tuż obok kościół, podjęto decyzję o wydzierżawieniu obiektu sieciom handlowym. Tak było do końca 2023 roku, gdy wygasła umowa dzierżawy. Działający tam dyskont został zamknięty w styczniu 2024 roku. Od tego czasu nic się nie działo.

Proboszczowi księdzu Adamowi Sierzchule ciężko było znaleźć nowego najemcę. Problemem był między innymi brak miejsc parkingowych.

- Gdy sklep wyprowadził się, spółdzielnia zamocowała blokady parkingowe, dlatego żadnego sieć handlowa nie chciała przejmować tego obiektu ze względu na brak miejsc parkingowych - przyznaje ksiądz Adam Sierzchuła.

W budynku przy kościele powstanie siłownia Źródło: Google

Będzie całodobowa siłownia

Obawy mieli również sami mieszkańcy, co do tego, co powstanie w tym miejscu. Po cichu mówiło się o deweloperze, który postawi kolejny w okolicy blok. - Ludzie mieli różne obawy, co może powstać w tym miejscu - potwierdza w rozmowie z tvn24.pl ksiądz proboszcz.

Dziś już wiadomo, że w budynku przy Sandomierskiej 35 powstanie całodobowa siłownia.

- Wydzierżawiłem budynek, który dawniej miał charakter handlowo-usługowy. W planach jest powstanie w tym miejscu siłowni. Ma działać 24 godziny na dobę - dodaje proboszcz.

- Na pewno siłownia będzie służyć mieszkańcom Bydgoszczy - kończy ksiądz Adam Sierzchuła.

