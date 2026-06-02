Kujawsko-Pomorskie Samochód wjechał do bagna, nie żyją dwie osoby Oprac. Michał Malinowski |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP w Rypinie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę (30 maja) po godzinie 21 do policjantów z Rypina wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 556 w miejscowości Brzuze.

"32-letnia kobieta z powiatu rypińskiego, nie mając uprawnień do kierowania pojazdami, poruszając się pojazdem marki Peugeot, na prostym odcinku drogi, z nieustalonych przyczyn zjechała na lewy pas drogi, a następnie wjechała do bagna, wywracając pojazd na dach" - podała Komenda Powiatowa Policji w Rypinie.

Samochód wjechał do bagna, zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KPP w Rypinie

Śmierć na miejscu poniósł 54-letni mężczyzna. Kierująca oraz drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala. Życia kobiety niestety nie udało się uratować.

Prokuratura Rejonowa w Rypinie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tej tragedii.

Samochód wjechał do bagna, zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KM PSP w Rypinie