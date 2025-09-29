Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Zostali nagrani

Kierowcy urządzili sobie wyścigi na drodze wojewódzkiej
Bierzgłowo. Wyścigi kierowców na drodze wojewódzkiej
Na drodze wojewódzkiej numer 546 w Bierzgłowie (Kujawsko-Pomorskie) dwaj kierowcy postanowili urządzić sobie wyścigi. Niebezpieczna jazda została zarejestrowana przez innego kierowcę. Nagranie trafiło do bydgoskich policjantów, którzy teraz pracują nad ustaleniem personaliów sprawców.

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na drodze wojewódzkiej numer 546 w miejscowości Bierzgłowo w powiecie toruńskim. Na nagraniu, które trafiło na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej", widać, jak dwaj kierowcy wyprzedzili inny pojazd, nie stosując się do linii podwójnej ciągłej.

- Zachowanie kierujących było bardzo niebezpieczne z uwagi na dużą prędkość oraz bliskość przejścia dla pieszych. Kierowca skody i BMW urządzili sobie wyścigi na drodze publicznej i wyprzedzili inny pojazd na linii podwójnej ciągłej - podała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowcy urządzili sobie wyścigi na drodze wojewódzkiej
Kierowcy urządzili sobie wyścigi na drodze wojewódzkiej
Źródło: KWP w Bydgoszczy

Za niestosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła) grozi mandat karny w wysokości 200 złotych i 5 punktów karnych, ale jeśli sprawa trafi do sądu, to kierującym grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Policja pracuje nad ustaleniem personaliów kierowców.

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy

Kujawsko-PomorskiePolicja
