Ścigali się na drodze wojewódzkiej. Zostali nagrani

Bierzgłowo. Wyścigi kierowców na drodze wojewódzkiej

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na drodze wojewódzkiej numer 546 w miejscowości Bierzgłowo w powiecie toruńskim. Na nagraniu, które trafiło na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej", widać, jak dwaj kierowcy wyprzedzili inny pojazd, nie stosując się do linii podwójnej ciągłej.

- Zachowanie kierujących było bardzo niebezpieczne z uwagi na dużą prędkość oraz bliskość przejścia dla pieszych. Kierowca skody i BMW urządzili sobie wyścigi na drodze publicznej i wyprzedzili inny pojazd na linii podwójnej ciągłej - podała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowcy urządzili sobie wyścigi na drodze wojewódzkiej Źródło: KWP w Bydgoszczy

Za niestosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła) grozi mandat karny w wysokości 200 złotych i 5 punktów karnych, ale jeśli sprawa trafi do sądu, to kierującym grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Policja pracuje nad ustaleniem personaliów kierowców.

