Zatrzymali osiem osób, w tle handel narkotykami
O zatrzymaniu poinformowało w czwartek Centralne Biuro Śledcze Policji. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli rozprowadzać narkotyki w województwie małopolskim, m.in. w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie.
Funkcjonariusze zatrzymali ośmiu członków gangu. To Polacy w wieku od 19 do 35 lat, mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego.
- Podczas przeszukań wytypowanych miejsc policjanci ujawnili amfetaminę, MDMA, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę. W jednym ze specjalnie przystosowanych pomieszczeń odkryto również uprawę konopi - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.
Bracia byli wcześniej karani
Ponadto policja przejęła broń, wagi elektroniczne, woreczki strunowe, telefony komórkowe oraz nośniki danych. Zgromadzony materiał został przekazany do dalszych badań, w tym analiz kryminalistycznych i informatycznych.
Według ustaleń śledztwa grupą mieli kierować dwaj bracia - Dawid Z. i Arkadiusz Z. - wspólnie z Mateuszem B. Mężczyźni byli wcześniej karani za różne przestępstwa, w tym narkotykowe.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także wytwarzania, posiadania oraz obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich trzymiesięczny areszt. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.