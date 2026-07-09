Kraków Zatrzymali osiem osób, w tle handel narkotykami Anna Winiarska |

cbśp Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Śledcze Policji

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O zatrzymaniu poinformowało w czwartek Centralne Biuro Śledcze Policji. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli rozprowadzać narkotyki w województwie małopolskim, m.in. w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie.

Funkcjonariusze zatrzymali ośmiu członków gangu. To Polacy w wieku od 19 do 35 lat, mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego.

Zatrzymali osiem osób podejrzanych o handel narkotykami Źródło zdjęcia: CBŚP

- Podczas przeszukań wytypowanych miejsc policjanci ujawnili amfetaminę, MDMA, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę. W jednym ze specjalnie przystosowanych pomieszczeń odkryto również uprawę konopi - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Bracia byli wcześniej karani

Ponadto policja przejęła broń, wagi elektroniczne, woreczki strunowe, telefony komórkowe oraz nośniki danych. Zgromadzony materiał został przekazany do dalszych badań, w tym analiz kryminalistycznych i informatycznych.

Zatrzymali osiem osób podejrzanych o handel narkotykami Źródło zdjęcia: CBŚP

Według ustaleń śledztwa grupą mieli kierować dwaj bracia - Dawid Z. i Arkadiusz Z. - wspólnie z Mateuszem B. Mężczyźni byli wcześniej karani za różne przestępstwa, w tym narkotykowe.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także wytwarzania, posiadania oraz obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Narkotykowy proceder w Małopolsce przerwany przez CBŚP Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Śledcze Policji

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich trzymiesięczny areszt. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.

Narkotykowy proceder w Małopolsce przerwany przez CBŚP Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Śledcze Policji