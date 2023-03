Listonoszka zgubiła saszetkę z emeryturami. 52-latek odpowie za przywłaszczenie

Kobieta zgubiła pieniądze we wtorek, podczas doręczania emerytur mieszkańcom osiedla w Wieliczce. W pewnym momencie zaglądając do torby z listami zorientowała się, że nie ma saszetki z gotówką. W środku były 24 tysiące złotych. Zgubę udało się odnaleźć w pobliskim koszu na śmieci, ale pieniądze zniknęły. Listonoszka zawiadomiła policję.

Odzyskali większość pieniędzy

- Do rozwiązania sprawy natychmiast przystąpili wieliccy kryminalni oraz policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy wytypowali sprawcę przestępstwa - relacjonuje rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Funkcjonariusze zatrzymali 52-latka w miejscu zamieszkania i odzyskali większość pieniędzy. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia. Przyznał się do winy. Grozi mu kara do roku pozbawienia wolności.