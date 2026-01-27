Potrącona kobieta prosiła o pomoc, samochody ją omijały. Wypadek w Wesołej (Małopolska) Źródło: Patrol998-Małopolska

Do wypadku doszło 21 grudnia po godzinie 16 w miejscowości Wesoła w gminie Słomniki. Samochód osobowy potrącił przechodzącą przez jezdnię 85-latkę. Kierowca nawet się nie zatrzymał, uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając jej pomocy.

Opublikowano nagranie. Kierowcy mijali ranną seniorkę

Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera monitoringu, umieszczona na jednym z okolicznych domów. Film opublikował w mediach społecznościowych profil Patrol998-Małopolska. Wszystko wskazuje na to, że w miejscu zdarzenia panowały trudne warunki atmosferyczne - widać sypiący śnieg, a także prawdopodobnie mgłę.

Pokazana na nagraniu kobieta, widząc nadjeżdżający z dużą prędkością samochód, starała się przyspieszyć kroku, jednak nie udało jej się uniknąć potrącenia. Kierowca prawdopodobnie próbował ją ominąć, jednak wszystko wskazuje na to, że część samochodu uderzyła pieszą w tylną część ciała. Poszkodowana upadła na jezdnię i przez pewien czas nie potrafiła ruszyć się z miejsca.

Mimo że seniorka wyciągała w powietrze rękę w geście proszenia o pomoc, kolejni kierowcy nie zatrzymywali się, by jej pomóc. Przez kolejne dwie minuty, gdy ranna kobieta próbowała doczołgać się do najbliższego domu, minęło ją 13 samochodów. Dopiero wtedy na poboczu zatrzymała się kierująca, która zareagowała na widok klęczącej 85-latki. Zawołała ona mieszkańców budynku po pomoc, którzy przynieśli koc i owinęli nim poszkodowaną, by nie marzła. Zadzwoniła też na numer alarmowy. Patrol policji przyjechał około sześciu minut później.

Apel policji

8 stycznia Komenda Powiatowa Policji w Krakowie poinformowała w komunikacie o poszukiwaniach świadków tego wypadku. Jak przekazano, chodzi o osoby, które 21 grudnia w godzinach między 16 a 18 poruszały się drogą nr 772 - tak zwana "stara siódemka" - na odcinku Domiarki-Słomniki lub Słomniki-Domiarki.

"Zwracamy się z prośbą o przejrzenie ewentualnych nagrań z kamer samochodowych. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia prosimy kierować do Komisariatu Policji w Słomnikach pod nr telefonów: Oficer dyżurny 47 83 46 111, prowadzący sprawę 47 83 46 126, Kamil.polak1@kpp-krakow.policja.gov.pl" - zaapelowano w komunikacie.

