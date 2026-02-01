Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Wypadek snowboardzisty na Rysach. Trudna akcja ratunkowa

Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty, który próbował zjechać z Rysów
Źródło: TVN24
Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielali pomocy snowboardziście, który próbował zjechać z Rysów. Dronem dostarczono mu pakiety grzewcze, które ochroniły go przed wychłodzeniem. Przez trudne warunki nie mógł lądować tam śmigłowiec.

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę. O rannym snowboardziście centralę TOPR w Zakopanem powiadomił przypadkowy turysta idący na Rysy. Pierwszy z pomocą wyruszył ratownik dyżurujący w schronisku nad Morskim Okiem. Następnie z Zakopanego skierowano 14-osobową grupę ratowników.

Trudna akcja ratunkowa

Ze względu na niski pułap chmur w akcji nie mógł wziąć udziału śmigłowiec. Ratownicy użyli drona, którym dostarczono poszkodowanemu pakiety grzewcze oraz śpiwór, aby zabezpieczyć go przed wychłodzeniem podczas oczekiwania na nadejście pomocy. Podczas jednego z kolejnych lotów ratunkowych dron uległ jednak awarii i został uziemiony.

Po dotarciu ratowników na miejsce okazało się, że snowboardzista doznał urazu kończyny górnej. Konieczny był transport mężczyzny w noszach typu z użyciem technik linowych.

Ratownicy TOPR apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz niezbliżanie się do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej. Jak podkreślają, przebywanie w pobliżu takich działań może stanowić zagrożenie zarówno dla postronnych osób, jak i dla ratowników – m.in. z powodu luźnych kamieni czy pracy wirnika śmigłowca. 

Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Źródło: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Źródło: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Źródło: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Źródło: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Źródło: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Tatrach wszedł w życie nocny zakaz poruszania się po szlakach (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe zasady w Tatrach. Zakaz wszedł w życie
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
W Zakopanem wyczerpali limit sklepów z alkoholem
W Tatrach sypnie śniegiem
Historyczny rekord w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR

Udostępnij:
TAGI:
TatryMałopolskaWypadki w górach
Czytaj także:
Maciej Wierzyński
Opowieści z życia
Opinie
Mróz, śnieg, zima
Mróz taki, że szkoły zawieszają zajęcia. "Robimy to w trosce o dzieci"
METEO
65-latek był mieszkańcem wsi Rzerzęczyce
Szukali 65-latka, niewidzianego od kilku dni. Zamarzł niedaleko domu
Katowice
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Ukraina gotowa do merytorycznej rozmowy". Wyznaczono kolejne spotkania
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
"Koczują na podłodze z małymi dziećmi". Turyści utknęli na Dominikanie
WARSZAWA
Silny mróz i "wybuchające drzewa". Żeby aż tak?
Silny mróz i "wybuchające drzewa". Ale aż tak?
Jakub Zulczyk
imageTitle
Osobista tragedia skoczka w noc przed konkursem
EUROSPORT
Alcaraz
Mistrz dziękuje. Za moment symboliczny gest Djokovicia
EUROSPORT
imageTitle
Nagły zwrot Djokovicia. Przemówił nie tylko do zwycięzcy
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyznał się, że udusił 14-latkę. Areszt dla podejrzanego
Poznań
Jechał pod prąd
Jechał pod prąd ekspresówką. "Nie wyglądał, jakby coś sobie z tego robił"
Białystok
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
METEO
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"
Polska
Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya
Wypadek w popularnym kurorcie. Kilkadziesiąt rannych i ofiary śmiertelne
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
METEO
imageTitle
Bardzo dobry Kot. Wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
Alcaraz
Król Carlos. Nowy władca Melbourne
EUROSPORT
W Tatrach wszedł w życie nocny zakaz poruszania się po szlakach (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe zasady w Tatrach. Zakaz wszedł w życie
Kraków
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
BIZNES
Do balonów podczepiona była kontrabanda
Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami
Białystok
Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hennig-Kloska zwróciła się do Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
imageTitle
Kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Willingen (RELACJA)
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
METEO
Nowotwory główną przyczyną śmierci Polek
Kaszel jest pierwszym objawem. "Trzeba zrobić badanie"
Zdrowie
W ogniu stanął sklep
Market w ogniu. Dwaj strażacy potrzebowali pomocy medycznej
Wrocław
Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym
"Sobotni spacer zakończył się tragicznie"
WARSZAWA
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica