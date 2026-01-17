Pożar w trakcie wesela. Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży

Pożar, Targanice (Małopolskie) Źródło: Richard/ Kontakt24

W sobotę około godziny 19:40 w Targanicach w powiecie wadowickim (Małopolska) lokal gastronomiczny stanął w płomieniach. Odbywało się w nim przyjęcie weselne.

Budynek opuściło przed przybyciem strażaków około 100 osób. Straż pożarna przekazał, że siedem osób zostało poszkodowanych. Do godziny 22 trzy zostały zabrane do szpitala, cztery zostały na miejscu.

Ogień przeniósł się na poddasze budynku. W akcji gaśniczej bierze udział 36 zastępów straży pożarnej.

