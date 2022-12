Zakradł się w nocy, zaatakował nożem małżeństwo. Wyższy wyrok dla 19-latka

Do 16 lat więzienia Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podwyższył karę dla Mateusza M., który w 2019 roku usiłował zabić małżeństwo. Włamał się do ich mieszkania i zaatakował nożem. Miał wówczas 16 lat.

Sąd Apelacyjny uznał Matusza M. za winnego usiłowania zabójstwa. Jednak sąd pierwszej instancji połączył oba czyny w tak zwany ciąg czynów, w związku z czym wymierzona M. kara była niższa: 13 lat więzienia. Sąd drugiej instancji we wtorek podwyższył tę karę i skazał go na 16 lat pozbawienia wolności.

Sąd odwoławczy podwyższył także kwotę zadośćuczynienia, jaką M. ma zapłacić zaatakowanemu małżeństwu. Wcześniej było to po 60 tys. zł, a SA podniósł tę kwotę do 100 tys. zł dla każdego z pokrzywdzonych.

Usiłowanie zabójstwa

Do usiłowania zabójstwa doszło pod koniec lipca 2019 roku, gdy M. miał 16 lat, dlatego też najpierw w tej sprawie Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Łańcucie wszczął postępowanie wobec nieletniego Mateusza M. Później przekazał jego sprawę do dalszego prowadzenia prokuraturze.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła najpierw prokuratura w Łańcucie, później przejęła je Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, która oskarżyła Mateusza M. o to, że działając w bezpośrednim zamiarze dokonania zabójstwa małżeństwa F., zadawał im ciosy nożem w okolice klatki piersiowej i brzucha.

W wyniku zadania im licznych ran kłutych pokrzywdzeni odnieśli urazy wielonarządowe, co spowodowało u nich ciężki uszczerbek na zdrowiu "w postaci choroby realnie zagrażającej ich życiu".

Zaatakował męża, potem żonę

Do przestępstwa doszło w miejscowości Kosina k. Łańcuta. Małżonkowie F. mieli zostać zbudzeni hałasem dochodzącym z balkonu. Gdy mąż poszedł to sprawdzić, do ich sypialni wtargnął zamaskowany napastnik, który w trakcie szarpaniny miał zadać mu nożem kilka ciosów w okolice klatki piersiowej i brzucha. Następnie zaatakował kobietę, gdy ta chciała pomóc mężowi.