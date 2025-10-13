Pierwszy lek, który pokona mukowiscydozę? Za trzy lata może być gotowy

Kluczowe fakty:

Od marca 2025 roku dla osób od drugiego roku życia refundowana jest terapia, która znacząco poprawia jakość i długość życia osób chorych na mukowiscydozę. Jest to jednak leczenie dożywotnie.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego ma nadzieję, że już za trzy lata będzie mieć gotową metodę, która pozwoli skutecznie wyleczyć mukowiscydozę. Byłby to przełom w walce z tą chorobą.

- Zdajemy sobie sprawę z wielu trudności, które nas czekają, dlatego mamy też alternatywną drogę, w której skupiamy się na łagodzeniu objawów - powiedziała tvn24.pl dr Sylwia Bobis-Wozowicz, kierowniczka zespołu badawczego.

Dla pacjentów i ich rodzin każda nowa propozycja leczenia jest na wagę złota. - Przeczytałam (w internecie - red.) chyba wszystko, co się dało. Najgorsze było o tym, że moje dziecko będzie żyło najwyżej 25-30 lat - przyznała Anna Mrówka, mama dwuletniej Gosi.