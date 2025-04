Partnerkę zabił, dziecko uprowadził. Wyrok

Wizja lokalna z udziałem Norwega podejrzanego o zabójstwo (materiał z 05.01.2023) Źródło: TVN24

Zapadł wyrok w sprawie Ingebrigta G., Norwega oskarżonego o zabójstwo Polki i uprowadzenie ich wspólnego dziecka. Ciało kobiety znalazł w listopadzie 2022 roku jej ojciec.

Kluczowe fakty: Według prokuratury mężczyzna zamordował swoją partnerkę i porwał pięcioletnią córkę.

Ingebrigt G. został zatrzymany kilka godzin później w Danii.

Za zgodą kopenhaskiego sądu został przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Krakowski sąd okręgowy w czwartek skazał Ingebrigta G. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo 26-latki i uprowadzenie ich dziecka.

Z wyłączeniem jawności

Proces rozpoczął się w grudniu 2023 r. i toczył z wyłączeniem jawności. Mężczyźnie groziło do 25 lat więzienia lub dożywocie.

Martwą 26-latkę na początku listopada 2022 r. znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Na miejscu nie było jej kilkuletniej córki oraz ojca dziewczynki – Ingebrigta G. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną. Został wydany Child Alert. Po kilku godzinach Norwega zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Na tylnym siedzeniu samochodu była pięcioletnia Mia.

Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że 26-latka z Oświęcimia zmarła w wyniku ran i wykrwawienia. Mia, decyzją sądu, trafiła pod opiekę swojego dziadka.

Ekstradycja do Polski

21 grudnia 2022 roku sąd rejonowy w Kopenhadze zgodził się na ekstradycję do Polski Norwega. Stało się to 29 grudnia. 3 stycznia 2023 r. w prokuraturze w Oświęcimiu mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa i uprowadzenia dziewczynki. Złożył obszerne wyjaśnienia. Akt oskarżenia prokuratura skierowała do sądu w sierpniu 2023 r.

Prokuratura nie ujawniła wówczas okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa. Prokurator Bartosz Janiszewski podczas pierwszej rozprawy zaznaczył, że "nie jest w stanie powiedzieć, co kierowało oskarżonym", natomiast głównym tłem zdarzenia były "relacje osobiste, jakie panowały w przeszłości i bezpośrednio przed zdarzeniem między oskarżonym a pokrzywdzoną".

