Sołtys trzymał konie w samochodowej chłodni. Brzoskwinka i Belmondo są w złym stanie

Wstrząsającego odkrycia dokonała z końcem października osoba, która wybrała się w jednej z miejscowości pod Olkuszem na grzyby. Jej niepokój wzbudził widok leżącej klaczy, dlatego zadzwoniła ze zgłoszeniem do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Inspektorzy przyjechali na miejsce i szybko ustalili, dlaczego klacz ma problemy ze wstaniem. Zwierzę miało powyginane kopyta. Już na pierwszy rzut oka widać było, że klacz choruje i cierpi. Jak twierdzą przedstawicielki KTOZ, właściciel - sołtys miejscowości - nabył konia około roku temu jako prezent dla dzieci i ani razu nie wezwał do niej weterynarza ani kowala. W dodatku nie zapewnił jej odpowiedniego żywienia.

Klacz była chora, jednak od co najmniej roku nie widział jej lekarz weterynarii

Najpierw szkoda konia, potem szkoda pieniędzy

- Sołtys twierdził, że odkupił konia z miejsca, w którym były złe warunki. Nie chciał, żeby klacz trafiła do rzeźni, bo było mu jej szkoda. A potem było mu najwidoczniej szkoda pieniędzy, żeby wezwać kowala i weterynarza. Powiedział nawet, że orał nią pole. A ona ledwo chodziła, to musiało być ogromne cierpienie - powiedziała nam inspektorka KTOZ Magdalena Jarzyna.

Klacz była chora, jednak od co najmniej roku nie widział jej lekarz weterynarii

Mężczyzna oddał zwierzę inspektorkom KTOZ, które zabrały klacz do lekarza weterynarii. Ten zdiagnozował zaawansowany ochwat. Co to za choroba?