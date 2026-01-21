Wyszedł w góry i zaginął. Apel GOPR

Krynica-Zdrój (Małopolska) Źródło: Google Earth

Ratownicy Grupy Krynickiej GOPR poprosili o pomoc w znalezieniu mężczyzny, który we wtorek około południa wyszedł w góry najprawdopodobniej w rejonie Krynicy-Zdroju. Jak przekazano w komunikacie, "od godzin popołudniowych nie ma z nim kontaktu".

Apel GOPR

Zaginiony Paweł Kościusz ma 55 lat i około 180 centymetrów wzrostu. We wtorek był ubrany na ciemno, miał mały plecak, buty górski i mógł mieć na sobie ciemne stuptuty.

"Mógł być widziany na szlakach w rejonie Krynicy, w samej Krynicy-Zdroju, na trasie między Krynicą a Nowym Sączem lub w Nowym Sączu" - przekazali w komunikacie przedstawiciele Grupy Krynickiej GOPR.

"Jeśli ktoś go widział lub posiada jakiekolwiek informacje, prosimy o pilny kontakt" - zaapelowali ratownicy.

