Wyszedł w góry i zaginął. Apel GOPR

Ratownicy Grupy Krynickiej GOPR poprosili o pomoc w znalezieniu mężczyzny, który we wtorek około południa wyszedł w góry najprawdopodobniej w rejonie Krynicy-Zdroju. Jak przekazano w komunikacie, "od godzin popołudniowych nie ma z nim kontaktu".
Apel GOPR
Zaginiony Paweł Kościusz ma 55 lat i około 180 centymetrów wzrostu. We wtorek był ubrany na ciemno, miał mały plecak, buty górski i mógł mieć na sobie ciemne stuptuty.
"Mógł być widziany na szlakach w rejonie Krynicy, w samej Krynicy-Zdroju, na trasie między Krynicą a Nowym Sączem lub w Nowym Sączu" - przekazali w komunikacie przedstawiciele Grupy Krynickiej GOPR.
"Jeśli ktoś go widział lub posiada jakiekolwiek informacje, prosimy o pilny kontakt" - zaapelowali ratownicy.
Autorka/Autor: bp/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Grupa Krynicka GOPR