Kraków

Wyszedł w góry i zaginął. Apel GOPR

Zaginiony Paweł Kościsz
Krynica-Zdrój (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR poinformowali o poszukiwaniach 55-letniego Pawła Kościsza, który wyszedł w Beskidy i nie wrócił. Nie ma z nim kontaktu od wtorkowego popołudnia.

Ratownicy Grupy Krynickiej GOPR poprosili o pomoc w znalezieniu mężczyzny, który we wtorek około południa wyszedł w góry najprawdopodobniej w rejonie Krynicy-Zdroju. Jak przekazano w komunikacie, "od godzin popołudniowych nie ma z nim kontaktu".

Apel GOPR

Zaginiony Paweł Kościusz ma 55 lat i około 180 centymetrów wzrostu. We wtorek był ubrany na ciemno, miał mały plecak, buty górski i mógł mieć na sobie ciemne stuptuty.

"Mógł być widziany na szlakach w rejonie Krynicy, w samej Krynicy-Zdroju, na trasie między Krynicą a Nowym Sączem lub w Nowym Sączu" - przekazali w komunikacie przedstawiciele Grupy Krynickiej GOPR.

"Jeśli ktoś go widział lub posiada jakiekolwiek informacje, prosimy o pilny kontakt" - zaapelowali ratownicy.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grupa Krynicka GOPR

Krynica-ZdrójGóryGOPRBeskidyzaginięcia
