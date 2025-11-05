Logo strona główna
Kraków

Przyznała się do zabicia męża, ale nie do podpalenia ciała

Marcie O. grozi dożywocie
To miała być zbrodnia doskonała, trzy osoby oskarżone
Źródło: Świętokrzyska policja
Marta O. jest oskarżona o zabójstwo męża, znieważenie zwłok i oszustwo na szkodę ZUS. Przyznała się do zabójstwa. Pomagać jej mieli córka oraz znajomy, którzy odpowiadają przed sądem za zacieranie śladów zbrodni.

Zwłoki 67-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku w Oblekoniu (Świętokrzyskie). Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju w połowie lipca skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcie O., żonie zmarłego.

Proces rozpoczął się w środę przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Marta O. została oskarżona o trzy przestępstwa: zabójstwo męża ze szczególnym okrucieństwem dokonane w Krakowie, znieważenie jego zwłok przez podpalenie ciała w Oblekoniu oraz oszustwo na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które polegało na wyłudzeniu świadczeń emerytalnych po śmierci pokrzywdzonego w wysokości ponad 27 tys. zł.

Marcie O. grozi dożywocie
Marcie O. grozi dożywocie
Źródło: Świętokrzyska policja

Sprzeczne zeznania

Główna oskarżona w środę przyznała się do zabójstwa, ale nie do znieważenia ciała. Odmówiła składania wyjaśnień. Sąd odczytał protokoły z przesłuchania w prokuraturze, w których kobieta nie przyznawała się do winy i wyjaśniała, że działała w obronie koniecznej przed mężem, który chciał ją zgwałcić. Mówiła, że z poszkodowanym łączyło ją małżeństwo, nie był on jednak ojcem Sandry O. i mieszkał w innym, wynajmowanym od niej, lokalu, podczas gdy ona mieszkała z córką.

Odnosząc się w środę do tamtego przesłuchania, Marta O. podawała sprzeczne informacje i myliła się w relacjach. Ze względu na stan kobiety sąd postanowił przerwać rozprawę. Uwzględnił też wniosek obrony o ponowne zbadanie jej przez lekarzy psychiatrów.

Adwokat Artura A. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Również obrońca Sandry O. zapowiedział złożenie takiego wniosku. 20-latka oraz 48-latek są oskarżeni o pomoc w zacieraniu śladów zbrodni. Według prokuratury mieli oni sprzątać mieszkanie, w którym doszło do zabójstwa. Dodatkowo Artur A. usłyszał zarzuty niepowiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa oraz ukrywania sprawczyni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To miała być zbrodnia doskonała. Żona oskarżona o zabójstwo męża i oszustwo

To miała być zbrodnia doskonała. Żona oskarżona o zabójstwo męża i oszustwo

Kielce
Ciało 67-latka znaleziono przy cmentarzu. O brutalne zabójstwo śledczy oskarżają jego żonę

Ciało 67-latka znaleziono przy cmentarzu. O brutalne zabójstwo śledczy oskarżają jego żonę

Dariusz Łapiński

Zwłoki podpalone nad Wisłą

Z ustaleń śledztwa wynika, że Marta O. zabiła męża w Krakowie, a następnie wywiozła jego ciało do województwa świętokrzyskiego i podpaliła je w pobliżu wału wiślanego w Oblekoniu. Policja odnalazła zwłoki w zaawansowanym stadium zwęglenia, co znacznie utrudniło identyfikację. Dopiero po analizie biegłych i rekonstrukcji wyglądu z udziałem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego udało się ustalić, że ofiarą był 67-letni mieszkaniec Krakowa.

Zatrzymani najbliżsi ofiary - partnerka i pasierbica zamordowanego oraz ich znajomy z Krakowa - trafili do aresztu. Główna podejrzana nie przyznała się do winy, składała wyjaśnienia, w których umniejszała swoją rolę. Podobnie postępowała jej córka. Jedynie Artur A. przyznał się do udziału w ukrywaniu zbrodni i złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych.

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Świętokrzyska policja

