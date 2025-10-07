Logo strona główna
Kraków

16-letni Mateusz zginął w wypadku, sąd zmienił decyzję w sprawie kierowcy

Wypadek na alei Mickiewicza w Krakowie
Wypadek w Krakowie. Nie żyje 16-latek
Źródło: KMP Kraków
26-letni Piotr B., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na alei Mickiewicza w Krakowie, trafi do tymczasowego aresztu. Wcześniej sąd wypuścił go na wolność. Według prokuratury mężczyzna prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu. Jechał zbyt szybko i uderzył w drzewa. Zginął 16-letni pasażer, a trzy osoby zostały ranne.

Do tragicznego wypadku doszło około godziny 1.30 w nocy z 9 na 10 września w pobliżu skrzyżowania al. Mickiewicza z ul. Reymonta w centrum Krakowa. 26-letni Piotr B., przewożąc czworo pasażerów w wieku 16, 19, 21 i 26 lat, będąc pod wpływem alkoholu stracił panowanie nad osobowym volkswagenem i zjechał z drogi, rozbijając się o słupy oświetleniowe i dwa drzewa.

W wyniku wypadku śmierć poniósł 16-letni pasażer, Mateusz D., a troje innych zostało rannych. Damian B. doznał obrażeń głowy i nogi, Oliwia B. miała złamane kości miednicy i przedramienia, połamane kości miał też Wiktor J. Według prokuratury, kierowca w chwili zdarzenia miał około promila alkoholu w organizmie i przekraczał dopuszczalną prędkość.

Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne

Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne

WARSZAWA
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych

Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych

WARSZAWA

Sąd wypuścił 26-latka na wolność

Prokuratura po przedstawieniu 26-latkowi zarzutów zawnioskowała do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy nie uwzględnił tej prośby, wypuszczając podejrzanego na wolność. Jak tłumaczył nam wówczas sędzia Maciej Czajka, rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Krakowie, sąd przyjął, że "tymczasowe aresztowanie nie jest traktowane jako zapowiedź przyszłej kary".

Pędzili nocą przez centrum, zginął 16-latek. Decyzja sądu
Pędzili nocą przez centrum, zginął 16-latek. Decyzja sądu

- Wyjaśnienia podejrzanego, są na tyle obszerne i spójne, że ta obawa matactwa jest minimalna. W związku z tym nie ma potrzeby stosowania najsurowszego środka w postaci tymczasowego aresztowania - wyjaśniał rzecznik.

Zmiana decyzji

Z argumentacją sądu nie zgodziła się prokuratura, która złożyła zażalenie na tę decyzję. Jak poinformowała teraz prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił to zażalenie i zastosował wobec Piotra B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oznacza to, że Piotr B. na najbliższe miesiące trafi do aresztu. Jeśli ten środek zapobiegawczy będzie później ponawiany, niewykluczone, że 26-latekpoczeka na zakończenie procesu za kratami.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Krakowie

WypadekKrakówWypadkiProkuraturaSprawy sądowe w Polsce
