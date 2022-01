Lekarze z Prokocimia złożyli wypowiedzenia. Chcą lepszych warunków pracy i wyższej wyceny procedur

Lekarze: niedoszacowane procedury

Lekarze podkreślali, że procedury medyczne w szpitalu są niedoszacowane i tak np. koszt, jaki szpital ponosi za hemodializę, to 600 zł, a wycena NFZ to 410 zł. - To się może wydawać niedużo, niemniej tych pacjentów mamy ośmiu, każdy jest trzy razy w tygodniu dializowany, i tak przez 52 tygodnie w roku. Czyli to jest ok. 250 tys. rocznie na samej tej jednej procedurze traci nasz szpital – mówiła przewodnicząca szpitalnego OZZL.