Kraków

Ukryte kamery na oddziale noworodków. Szpital przegrał w sądzie

Szpital Ujastek w Krakowie
Ukryte kamery w zegarku i routerze w szpitalu w Krakowie-Ujastku (materiał z sierpnia 2023 r.)
Źródło: TVN24
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Centrum Medycznego Ujastek na karę nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Chodzi o blisko 1,15 miliona złotych, które ma zapłacić spółka za umieszczenie ukrytych kamer na oddziale neonatologii szpitala w Krakowie.

O oddaleniu przez sąd skargi Centrum Medycznego Ujastek poinformował na swojej stronie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sprawa dotyczy kary nałożonej przez prezesa UODO na krakowski szpital, na którym w lipcu 2023 roku znajdowały się ukryte kamery. Monitoring, zamieszczony na dwóch salach oddziału neonatologii, "rejestrował obraz ukazujący zarówno noworodki, jak ich matki podczas dokonywania intymnych czynności, między innymi takich jak karmienie dzieci czy ich pielęgnacja".

Urząd opublikował w sieci dane mieszkańców

Urząd opublikował w sieci dane mieszkańców

Bartłomiej Plewnia
Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?

Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?

Justyna Suchecka

Co ważne, o rejestracji obrazu nie zostały powiadomione pacjentki ani pracownicy.

W styczniu tego roku prezes UODO nałożył na Ujastek dwie kary finansowe na łączną kwotę blisko 1,15 mln złotych. Pierwszą - za naruszenie przepisów RODO - w wysokości 700 tysięcy złotych. Drugą (460 tysięcy) - za brak wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które zapobiegłyby ryzyku wycieku danych z kart pamięci urządzeń monitorujących.

Szpital Ujastek w Krakowie
Szpital Ujastek w Krakowie
Źródło: archiwum TVN24

UODO: sąd oddalił skargę

Centrum Medyczne Ujastek odwołało się od decyzji prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten, jak poinformował urząd, oddalił jednak skargę.

"Sąd uznał za zasadne stanowisko Prezesa UODO, że doszło do niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (...) poprzez zastosowane monitoringu wizyjnego w salach szpitalnych. WSA podzielił również pogląd organu nadzorczego dotyczący niespełnienia przez CMU (Centrum Medyczne Ujastek - red.) obowiązku informacyjnego oraz naruszenia przepisów związanych z brakiem wdrożenia środków bezpieczeństwa. Sąd nie zgodził się też ze spółką, że liczba osób objętych zdarzeniem była niewielka, skoro, jak sama przyznała, doszło do naruszenia ochrony danych 190 osób" - podkreślono w komunikacie prezesa UODO.

Szpital może się jeszcze od tej decyzji odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję

Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję

BIZNES
Sharenting. Nie wiesz, o co chodzi? A może właśnie to robisz

Sharenting. Nie wiesz, o co chodzi? A może właśnie to robisz

Justyna Suchecka, Natalia Szostak

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa małych pacjentów"

Władze szpitala, w odpowiedzi na pytania TVN24, informowały w 2023 roku, że monitoring był prowadzony "w celu zapewnienia bezpieczeństwa małych pacjentów w procesie ich leczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

"Urządzenia do monitoringu zostały przez personel szpitala skonfigurowane tak, aby nie nagrywać dźwięku" - twierdził szpital.

pc

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN24

Szpital, Dane osobowe, Kraków, Małopolska, Sprawy sądowe w Polsce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica