Krakowski teatr w prestiżowym gronie. Jako jedyny w Polsce Anna Winiarska

Obecnie krakowski teatr jest jedyną instytucją z Polski należącą do MITOS21.

W gronie, do którego właśnie dołączył krakowski teatr, są między innymi paryski Théâtre de l’Odéon, wiedeński Burgtheater, Comédie de Genève, Thalia Theater w Hamburgu, Dramaten w Sztokholmie czy londyński National Theatre.

"To dla nas naturalna konsekwencja działań w obszarze międzynarodowym. Członkostwo w MITOS21 otwiera nowe możliwości współpracy z partnerskimi instytucjami kultury z całej Europy" - przekazali przedstawiciele teatru. Zaznaczyli, że decyzja o przyjęciu była jednogłośna.

"Dla zespołu Narodowego Starego Teatru to wielki zaszczyt, a także dowód na to, że krakowska scena przyciąga uwagę międzynarodowej publiczności" – dodali.

Krakowski teatr w prestiżowym gronie

