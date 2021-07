Staże i praktyki terenowe tylko dla zaszczepionych studentów

Władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdecydowały, że studenckie staże oraz praktyki terenowe będą dostępne wyłącznie dla zaszczepionych osób. Uczelnia uspokaja, że nie ogranicza w ten sposób nikomu prawa do edukacji i wszystkie inne zajęcia będą dostępne bez tego rozróżnienia.

Szczepionka, zaświadczenie albo test

Uczelnia podkreśla, że w obecnej sytuacji nie ma miejsca na dyskusje z antyszczepionkowcami. I, wbrew pozorom, szczepienie nie jest jedynym sposobem, by praktyki odbyć. – Niektóre wydziały już zaczęły wprowadzać konkretne wytyczne, w tym na przykład Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który rozpisał dokładnie, jak będą wyglądały zajęcia terenowe oraz praktyki dla studentów w nadchodzącym roku. Zawarł tam takie wytyczne, że jeśli jakiś student będzie musiał realizować jakieś zajęcia terenowe bądź praktyki to będzie musiał być zaszczepiony pierwsza dawką albo wykazać zaświadczenie od lekarza, że do takiego zaszczepienia po prostu nie może przystąpić z różnych powodów zdrowotnych, albo wykaże test, który wykona najwcześniej 48 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć, który potwierdzi, że nie ma COVID-19 lub przechodził COVID-19 – mówi Olga Kuśnieruk z AGH.