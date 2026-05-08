Kraków Chcą rozebrać samowolę budowlaną, inwestor straszy "ogromną katastrofą"

Samowole budowlane przy ulicy Centralnej w Krakowie Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl, Google Street View

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce budynku przy ulicy Centralnej 73b już w 2009 roku, jednak od tej pory inwestor składał kolejne odwołania. Ostatecznie w połowie kwietnia urzędnicy poinformowali, że "zastosowano już wszystkie przewidziane prawem środki, aby doprowadzić do rozbiórki". Zapowiedzieli wówczas jej rozpoczęcie na przełom kwietnia i maja.

Cztery budynki, określane mianem "symbolu krakowskiej patodeweloperki", mieszczą się przy ul. Centralnej 73B, 57, 57A oraz 73A. To tam, nad wcześniej istniejącym parterowym budynkiem, wzniesiono aż pięć kondygnacji nadziemnych bez uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę. Jako pierwszy rozebrany ma zostać ten pod numerem 73B.

Inwestor straszy "katastrofą"

Mimo zapewnień płynących z magistratu właściciel nieruchomości się nie poddaje. Przygotował oświadczenie, w którym twierdzi, że decyzja o rozbiórce została wydana dla jednej nieruchomości, a budynek mieści się na czterech. W tym na jednej, co do której według Pawła Rzepki nigdy nie wydano decyzji o nakazie rozbiórki.

"W dzienniku rozbiórki nr 11/2021 z dnia 24 maja 2021 nadbudowy pięciu kondygnacji nadziemnych istniejącego budynku parterowego przy ul Centralnej w Krakowie kierownik rozbiórki dokonał w dniu 14 listopada 2021 wpisu z którego wynika, że dokonanie rozbiórki a więc wykonanie decyzji z 2009 roku 'spowoduje katastrofę budowlaną' i zawiesił wszystkie roboty związane z rozbiórką do czasu wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie ostatecznej decyzji w sprawie rozbiórki budynku posadowionego na mojej działce nr 216/277" – czytamy w oświadczeniu.

Rzepka powołuje się na opinię inżyniera budownictwa, według której budynki łączy wspólna ściana i rozbiórka jednego z nich doprowadzi do "katastrofy budowlanej ogromnych rozmiarów".

"Mając na uwadze powyższe stanowczo i wyraźnie oświadczam, że nie wyrażam zgody na podejmowanie przez kogokolwiek bezprawnych działań naruszających moją własność ani nie wyrażam zgody na dokonanie rozbiórki mojego budynku posadowionego na działce nr 216/277, gdyż takie działanie spowoduje powstanie dla mnie szkody cywilnej ogromnych rozmiarów" – napisał właściciel samowoli.

Co z mieszkańcami?

Sytuację utrudnia fakt, że w budynku mieszkają obecnie lokatorzy. Niektórzy, jak podaje Radio Kraków, mieli podpisać umowy najmu zaledwie trzy tygodnie temu. 5 maja miasto odcięło ogrzewanie w bloku. Zapowiada wyłączenie pozostałych mediów.

Magistrat zapowiada, że pomoże mieszkańcom Centralnej 73b, chociaż zaznacza, że w zaistniałej sytuacji obowiązek zapewnienia mieszkańcom noclegu powinien spoczywać na właścicielu prywatnej nieruchomości.

"Równolegle do działań związanych z doprowadzeniem do rozbiórki nielegalnej nadbudowy, miasto i PINB podjęli szeroko zakrojoną akcję informacyjną i pomocową dla mieszkańców budynku. Do lokatorów trafiły specjalne ulotki, przygotowane przez PINB w kilku językach (polskim, angielskim i ukraińskim), które wyjaśniały sytuację prawną oraz informowały o nadchodzących działaniach. Odzew był duży – mieszkańcy dzwonili do PINB-u i szukali informacji. Wtedy stało się też jasne, jak wielu z nich nie miało świadomości, że wynajmuje mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki" – podaje urząd miasta.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwietniu przeprowadzili serię wizyt, próbując dotrzeć do jak największej liczy mieszkańców. Część z nich wyraziła zainteresowania proponowanymi przez miasto miejscami noclegowymi w hostelach.