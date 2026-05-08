Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Chcą rozebrać samowolę budowlaną, inwestor straszy "ogromną katastrofą"

|
Samowole budowlane przy ulicy Centralnej w Krakowie
Samowole budowlane przy ulicy Centralnej w Krakowie
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl, Google Street View
Od kilku tygodni urzędnicy zapowiadają, że likwidacja samowoli budowlanej przy ulicy Centralnej w Krakowie wkrótce się rozpocznie. Tymczasem w bloku wciąż mieszkają lokatorzy, a inwestor twierdzi, że rozebranie budynku spowoduje "katastrofę budowlaną ogromnych rozmiarów".  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce budynku przy ulicy Centralnej 73b już w 2009 roku, jednak od tej pory inwestor składał kolejne odwołania. Ostatecznie w połowie kwietnia urzędnicy poinformowali, że "zastosowano już wszystkie przewidziane prawem środki, aby doprowadzić do rozbiórki". Zapowiedzieli wówczas jej rozpoczęcie na przełom kwietnia i maja.

Cztery budynki, określane mianem "symbolu krakowskiej patodeweloperki", mieszczą się przy ul. Centralnej 73B, 57, 57A oraz 73A. To tam, nad wcześniej istniejącym parterowym budynkiem, wzniesiono aż pięć kondygnacji nadziemnych bez uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę. Jako pierwszy rozebrany ma zostać ten pod numerem 73B.

Blok przy ul. Centralnej 73b
Blok przy ul. Centralnej 73b
Źródło: Google Street View

Inwestor straszy "katastrofą"

Mimo zapewnień płynących z magistratu właściciel nieruchomości się nie poddaje. Przygotował oświadczenie, w którym twierdzi, że decyzja o rozbiórce została wydana dla jednej nieruchomości, a budynek mieści się na czterech. W tym na jednej, co do której według Pawła Rzepki nigdy nie wydano decyzji o nakazie rozbiórki.  

"W dzienniku rozbiórki nr 11/2021 z dnia 24 maja 2021 nadbudowy pięciu kondygnacji nadziemnych istniejącego budynku parterowego przy ul Centralnej w Krakowie kierownik rozbiórki dokonał w dniu 14 listopada 2021 wpisu z którego wynika, że dokonanie rozbiórki a więc wykonanie decyzji z 2009 roku 'spowoduje katastrofę budowlaną' i zawiesił wszystkie roboty związane z rozbiórką do czasu wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie ostatecznej decyzji w sprawie rozbiórki budynku posadowionego na mojej działce nr 216/277" – czytamy w oświadczeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?

Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?

BIZNES
Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"

Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"

BIZNES

Rzepka powołuje się na opinię inżyniera budownictwa, według której budynki łączy wspólna ściana i rozbiórka jednego z nich doprowadzi do "katastrofy budowlanej ogromnych rozmiarów".

"Mając na uwadze powyższe stanowczo i wyraźnie oświadczam, że nie wyrażam zgody na podejmowanie przez kogokolwiek bezprawnych działań naruszających moją własność ani nie wyrażam zgody na dokonanie rozbiórki mojego budynku posadowionego na działce nr 216/277, gdyż takie działanie spowoduje powstanie dla mnie szkody cywilnej ogromnych rozmiarów" – napisał właściciel samowoli.

Co z mieszkańcami?

Sytuację utrudnia fakt, że w budynku mieszkają obecnie lokatorzy. Niektórzy, jak podaje Radio Kraków, mieli podpisać umowy najmu zaledwie trzy tygodnie temu. 5 maja miasto odcięło ogrzewanie w bloku. Zapowiada wyłączenie pozostałych mediów.

Magistrat zapowiada, że pomoże mieszkańcom Centralnej 73b, chociaż zaznacza, że w zaistniałej sytuacji obowiązek zapewnienia mieszkańcom noclegu powinien spoczywać na właścicielu prywatnej nieruchomości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Blok przy ul. Centralnej 73b
Nad niskim budynkiem powstało pięć kolejnych pięter. Rozbiórka po 17 latach
Kiosk przy ulicy Pachońskiego w Krakowie
Budka z bułkami, na której są dwie tablice rejestracyjne. Zyskała miano "patokiosku"
Działka przy ulicy Augustówka 7, gdzie doszło do samowoli budowlanej
Deweloper budował bez zezwolenia. Inspektor zalegalizował samowolę
Klaudia Kamieniarz

"Równolegle do działań związanych z doprowadzeniem do rozbiórki nielegalnej nadbudowy, miasto i PINB podjęli szeroko zakrojoną akcję informacyjną i pomocową dla mieszkańców budynku. Do lokatorów trafiły specjalne ulotki, przygotowane przez PINB w kilku językach (polskim, angielskim i ukraińskim), które wyjaśniały sytuację prawną oraz informowały o nadchodzących działaniach. Odzew był duży – mieszkańcy dzwonili do PINB-u i szukali informacji. Wtedy stało się też jasne, jak wielu z nich nie miało świadomości, że wynajmuje mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki" – podaje urząd miasta.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwietniu przeprowadzili serię wizyt, próbując dotrzeć do jak największej liczy mieszkańców. Część z nich wyraziła zainteresowania proponowanymi przez miasto miejscami noclegowymi w hostelach.

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo i podpalenie mieszkania
Mieli pobić i spalić na stosie dwóch mężczyzn. "Zabijanie na raty"
Lublin
Deszcz, parasol, lato, opady
Wiry niżowe wkrótce dotrą do Polski. Ile deszczu przyniosą
METEO
imageTitle
Kazachstan zagrał dla Polaków. Teraz wszystko zależy od nich
EUROSPORT
Farba, spray (ilustracyjne)
Konflikt, okna zamalowane "za karę" i groźba surowej kary
WARSZAWA
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
BIZNES
Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Tak Fico omija Polskę. Leci do Moskwy
Świat
Niewybuch na terenie budowy akademika UJ
Ponad 200 min na terenie budowy akademika
Kraków
Pożar w Puszczy Solskiej
Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo
Lublin
Bocianie sześcioraczki w Pasiece pod Żychlinem
Rysiek i Ryśka mają sześcioraczki. "Ogromne zaskoczenie"
Łódź
imageTitle
"To był trudny mecz". Świątek tłumaczy dlaczego
EUROSPORT
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
Błaszczak o SAFE: rząd "zasypuje dziurę budżetową". Nie może
Michał Istel
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
W rzece znaleziono ciało
Kraków
Niemcy - napad
Napad na bank. Uwolnili zakładników
Świat
hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
Test HPV HR dwa razy skuteczniejszy niż cytologia. Przełom w profilaktyce
Piotr Wójcik
Wyrok sądu
Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok
Rzeszów
Łona
"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym
Kultura i styl
imageTitle
Popis, później zacięty bój. Świątek ma awans
EUROSPORT
Samolot na lotnisku Schiphol w Amsterdamie z pasażerem wycieczkowca MV Hondius (7.05)
Podejrzenie hantawirusa u stewardesy. Jest komunikat
Świat
Ryszard Bogucki wyszedł na wolność
Był oskarżony o zabicie szefa policji, a skazany za śmierć bossa gangu. Teraz chce milionów
Kraków
Iga Świątek
Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie w Rzymie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Załamanie nerwowe na oczach świata. Czy będzie "Ostatni Taniec"?
EUROSPORT
imageTitle
Kubica przed 2. rundą mistrzostw świata WEC. Kiedy i gdzie oglądać zawody?
EUROSPORT
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
BIZNES
Pożar ciężarówki na autostradzie A1 koło Kutna
Pożar na autostradzie. "Sugerujemy wybór trasy alternatywnej"
Łódź
Ratownicy pracują na miejscu katastrofy samolotu Boeing 737-800, 22 marca 2022 r.
"Szarpanina" w kokpicie? Zginęły 132 osoby
Świat
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
METEO
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
BIZNES
imageTitle
"Końcówką oszczepu walnąłem się w głowę". Wielki talent wraca
EUROSPORT
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
METEO
Konkret24. "Mojego znajomego" nie stać, a ukraiński senior ma ten lek za darmo? Wyjaśniamy
Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica