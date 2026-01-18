Wyjechał z tunelu i uderzył w mur, nie żyje

Kraków Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę (18 stycznia) przed godziną 8 na ul. Konopnickiej w Krakowie. Motocyklista, jadący od strony mostu Dębnickiego, na wyjeździe z tunelu jadąc w kierunku ronda Matecznego, uderzył czołowo w mur oporowy.

Mężczyzna zginął na miejscu. Jak ustaliła policja, to 25-letni mieszkaniec Krakowa.

Wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku

Pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu policjanci oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Służby wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

