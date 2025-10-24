Samochód blokował wyjazd przy cmentarzu, w środku siedziała naga kobieta

Wszystko zaczęło się od nieprawidłowo zaparkowanego samochodu. Mieszkańcy Harbutowic, którzy nie mogli opuścić posesji przez stojący na wyjeździe pojazd, podeszli do auta, by poprosić kierowcę o przestawienie go.
Wtedy jednak zauważyli nietypową sytuację. W samochodzie znajdował się mężczyzna z nagą kobietą. Oboje byli nieprzytomni. Po chwili mężczyzna jednak obudził się.
W aucie było kilka rodzajów narkotyków
"Zamiast wyjaśnić sytuację, zaczął się awanturować wobec świadków. Kobieta wciąż nie reagowała, co wzbudziło poważne obawy o jej stan zdrowia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe" - przekazała w komunikacie myślenicka policja.
Na miejscu jako pierwsi pojawili się strażacy i karetka pogotowia, niedługo później dotarli policjanci. "Kobieta została wyciągnięta z samochodu i udzielono jej pomocy medycznej. W jego wnętrzu mundurowi ujawnili kilka gramów narkotyków: metamfetaminę, mefedron oraz marihuanę" - zrelacjonowali policjanci.
Kobieta i mężczyzna - jak się okazało, mieszkańcy powiatu suskiego - zostali zatrzymani. Policja poinformowała, że oboje odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Grozi im za to do trzech lat więzienia.
Samochód został odholowany, by umożliwić przejazd mieszkańcom.
Autorka/Autor: bp/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock