Samochód blokował wyjazd przy cmentarzu, w środku siedziała naga kobieta

Myślenice (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko zaczęło się od nieprawidłowo zaparkowanego samochodu. Mieszkańcy Harbutowic, którzy nie mogli opuścić posesji przez stojący na wyjeździe pojazd, podeszli do auta, by poprosić kierowcę o przestawienie go.

Wtedy jednak zauważyli nietypową sytuację. W samochodzie znajdował się mężczyzna z nagą kobietą. Oboje byli nieprzytomni. Po chwili mężczyzna jednak obudził się.

W aucie było kilka rodzajów narkotyków

"Zamiast wyjaśnić sytuację, zaczął się awanturować wobec świadków. Kobieta wciąż nie reagowała, co wzbudziło poważne obawy o jej stan zdrowia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe" - przekazała w komunikacie myślenicka policja.

Na miejscu jako pierwsi pojawili się strażacy i karetka pogotowia, niedługo później dotarli policjanci. "Kobieta została wyciągnięta z samochodu i udzielono jej pomocy medycznej. W jego wnętrzu mundurowi ujawnili kilka gramów narkotyków: metamfetaminę, mefedron oraz marihuanę" - zrelacjonowali policjanci.

Kobieta i mężczyzna - jak się okazało, mieszkańcy powiatu suskiego - zostali zatrzymani. Policja poinformowała, że oboje odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Grozi im za to do trzech lat więzienia.

Samochód został odholowany, by umożliwić przejazd mieszkańcom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD