Kraków Muchówki się roją, mieszkańcy zaniepokojeni Anna Winiarska |

Muchówki na elewacji krakowskiej kamienicy Źródło wideo: Marcin Ryczek / Nieznany Kraków Źródło zdj. gł.: Nieznany Kraków/facebook

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Jak tłumaczą urzędnicy, muchówki roją się nad Wisłą, bo ta płynie powoli i gromadzi materię organiczną. Sprzyjają temu też panujące wysokie temperatury.

"Sytuacja będzie utrzymywać się do momentu wystąpienia wyraźnego jesiennego ochłodzenia i zapewne będzie występować w kolejnych latach, szczególnie tych wyjątkowo ciepłych" – czytamy w komunikacie.

Muchówki są potrzebne

Wpis został opublikowany po tym, jak w mediach społecznościowych zaniepokojeni mieszkańcy pytali o przyczyny plagi "zielonych komarów".

"Cześć, czy wiecie może do kogo się udać w sprawie inwazji olbrzymich pająków i zielonych ala komarów na elewacjach kamienic, na mostach oraz w tunelu na Zabłociu? Przecież to jest straszne, pająki pod tunelem zwisają nad głowami, są wielkości 5 złotówki. To nie jest normalne, poręczne/barierki na kładce lub moście Podgórzanek to istne terrarium! Kamienice na Jozefinskiej to samo" – brzmiał jeden z wpisów (pisownia oryginalna).

Chmary owadów pojawiły się też na innych ulicach, jedno z nagrań pokazuje muchówki na kamienicy przy ulicy Dietla.

W komunikacie urzędnicy podkreślili, że "Urząd Miasta Krakowa nie ma wpływu na dynamikę populacji tej wodnej muchówki", a żeby zmniejszyć populację muchówek konieczne byłyby radykalne zmiany w ekosystemie rzeki. Po drugie, owady są ważnym elementem tego ekosystemu. Oczyszczają wodę z biogenów i stanową pokarm dla innych stworzeń, szczególnie nietoperzy.

"Muchówki są wabione do źródeł światła, szczególnie białego, jak i bliskiego niebieskiej części widma. Barwy ciepłe bliskie czerwonej części widma są najczęściej obojętne dla owadów. Niestety przy ul. Nadwiślańskiej występuje bardzo duże zanieczyszczenie światłem, którego źródła są aktywne nie tylko w nocy, ale również w środku dnia. Pomocna mogłaby być w tym zakresie zmiana koloru elewacji, szczególnie od strony rzeki (np. przy okazji remontów) na ciemne kolory, co również ograniczy wabienie owadów źródłem światła" – radzą urzędnicy.

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