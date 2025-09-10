Pijany kierowca wypadł z drogi, nie żyje 16-latek

Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę Źródło: KMP Kraków

Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę w pobliżu skrzyżowania al. Mickiewicza i ul. Reymonta w Krakowie. - Około godziny 1.30 kierujący samochodem volkswagen utracił panowanie nad pojazdem, wyjechał poza lewą krawędź jezdni i uderzył w drzewo -poinformował komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Autem podróżowało pięć osób.

W wypadku zginął 16-letni pasażer. Oprócz niego w samochodem jechała 19-letnia kobieta i trzech innych mężczyzn w wieku 19, 21 i 26 lat. Ten ostatni był kierowcą. - Badanie trzeźwości wykazało, że w organizmie miał ponad promil alkoholu - przekazał Szpiech.

Cztery osoby w szpitalach

Cztery osoby z obrażeniami zostały przewiezione do szpitali. Na miejscu tragedii policjanci przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratury i zabezpieczyli dowody.

Dokładny przebieg wypadku będzie wyjaśniany przez prokuraturę. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości polski Kodeks karny przewiduje karę do 12 lat więzienia.

