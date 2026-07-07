Kraków Pędził motocyklem przez bulwary w Krakowie. Wymijał pieszych i rowerzystów Anna Winiarska |

Pędził motocyklem przez bulwary w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Meztorr/X, Pszczyna.mob/tiktok

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Krótki film, na którym widać rozpędzonego kierowcę, został początkowo opublikowany na profilu pszczyna.mob na Tiktoku. Pojazd z dużą prędkością mija nagrywającą osobę i przejeżdża między pieszymi. Porusza się po ścieżce rowerowej oraz pasie dla pieszych. Z opisu wynika, że pojazd to elektryczny motocykl crossowy, kierowca rozpędził się do 120 km/h.

Rajd motocyklisty został nagrany w centrum Krakowa na Bulwarach Wiślanych między mostem Piłsudskiego a kładką Bernatka. To popularne miejsce spacerów oraz atrakcja turystyczna.

O sprawę zapytaliśmy policję.

- Jako policja robimy wszystko, by ujawnić kierującego tym motorowerem elektrycznym. Obecnie przepisy jednoznacznie wskazują, że tego typu pojazdy są uznane za niedopuszczone do ruchu drogowego i wymagają szczególnego piętnowania. Mandat karny wynikający z Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń to 3000 złotych dla kierującego, który porusza się tego typu pojazdem - powiedział Waldemar Marcinkowski z krakowskiej policji. Policjant przypomniał, że prędkość, z jaką poruszają się użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych nie może przekraczać 20 km/h.