Pędził motocyklem przez bulwary w Krakowie. Wymijał pieszych i rowerzystów
Krótki film, na którym widać rozpędzonego kierowcę, został początkowo opublikowany na profilu pszczyna.mob na Tiktoku. Pojazd z dużą prędkością mija nagrywającą osobę i przejeżdża między pieszymi. Porusza się po ścieżce rowerowej oraz pasie dla pieszych. Z opisu wynika, że pojazd to elektryczny motocykl crossowy, kierowca rozpędził się do 120 km/h.
Rajd motocyklisty został nagrany w centrum Krakowa na Bulwarach Wiślanych między mostem Piłsudskiego a kładką Bernatka. To popularne miejsce spacerów oraz atrakcja turystyczna.
O sprawę zapytaliśmy policję.
- Jako policja robimy wszystko, by ujawnić kierującego tym motorowerem elektrycznym. Obecnie przepisy jednoznacznie wskazują, że tego typu pojazdy są uznane za niedopuszczone do ruchu drogowego i wymagają szczególnego piętnowania. Mandat karny wynikający z Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń to 3000 złotych dla kierującego, który porusza się tego typu pojazdem - powiedział Waldemar Marcinkowski z krakowskiej policji. Policjant przypomniał, że prędkość, z jaką poruszają się użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych nie może przekraczać 20 km/h.