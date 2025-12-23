Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry

KRAK
Kraków
Źródło: Google Earth
Katarzyna Nowak, która od 2023 roku pełni funkcję dyrektorki Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie została powołana na kolejną kadencję.

O decyzji poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Kadencja Nowak zacznie się 1 stycznia 2026 roku i będzie trwała pięć lat.

Katarzyna Nowak jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2007-2008 odbyła muzealnicze studia kuratorskie przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2008 r. została zastępcą dyrektora ds. merytorycznych, a w 2023 r.- dyrektorem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Wcześniej od 2007 roku te funkcję pełniła Bogna Dziechciaruk-Maj.

Nowak od lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy o kulturze Japonii w Polsce. Organizuje wystawy, prowadzi wykłady i warsztaty, uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Publikuje również teksty poświęcone japońskiej sztuce i tradycji. Współpracuje z instytucjami w Polsce i Japonii, m.in. z ambasadą Japonii w Polsce, Instytutem Polskim w Tokio, uczelniami, muzeami i ośrodkami kultury.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krystyna Zachwatowicz
Dorastała w stolicy, karierę związała z Krakowem
WARSZAWA
Japońska para książęca z wizytą w Polsce
Polska
Ponowne otwarcie Bunkra Sztuki
Bunkier Sztuki otwarty po latach. "Wybitne nazwiska, niepowtarzalne prace"
Najnowsze

Historia Mangghi

Manggha została otwarta 30 listopada 1994 r. dzięki staraniom reżysera Andrzeja Wajdy oraz wsparciu władz Japonii, Polski i samorządu krakowskiego. Placówka powstała przede wszystkim po to, aby prezentować eksponaty o tematyce japońskiej z kolekcji Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego. Z czasem rozszerzała działalność.

Dziś jest miejscem ekspozycji szeroko pojętej sztuki i techniki japońskiej, ale funkcjonuje tu też szkoła języka japońskiego, odbywają się ceremonie parzenia herbaty, lekcje kaligrafii. Instytucja prowadzi działalność wydawniczą. Manggha celebruje święta japońskie. W 2015 r. otworzyła w swoim sąsiedztwie filię – Galerię Europa-Daleki Wschód.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Czytaj także:
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Cztery domy w zwartej zabudowie objęte ogniem. Zdjęcia z drona ukazują skalę zniszczeń
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania rannego mężczyzny
Opole
Iluminacje w Vigo
To najsłynniejsze iluminacje w Hiszpanii. Nie wszyscy są zadowoleni
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
METEO
imageTitle
NBA i FIBA łączą siły. Nowe rozgrywki planowane na 2027 rok
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
BIZNES
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Czteromiesięczne niemowlę z obrażeniami ciała w szpitalu
Lubuskie
11 min
pc
Jak każda choinka potrzebuje lampek, tak każdy Sejm potrzebuje gwiazd. Oto one
Sejm Wita
pap_20251211_0Y3
"Element szpili". Prezydent "popełnił błąd"
Polska
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca odjechał, pieszy zmarł. "Nie ma podstawy" do zarzutów
Kraków
Policja, ilustracyjne
Przez 13 lat miał odurzać i gwałcić swoją żonę. Wraz z nim oskarżono pięciu mężczyzn
Świat
"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda
"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda
Gabriela Sieczkowska
Legionowo chce ograniczyć sprzedaż fajerwerków (zdjęcie ilustracyjne)
Wojewoda chce zaskarżyć uchwałę o zakazie fajerwerków
Kraków
Mężczyzna celuje w policjanta. Był przesłuchiwany w związku z podejrzeniem o kradzież
Niedoszły zabójca na nagraniu. Wycelował w głowę policjanta i nacisnął spust
Świat
imageTitle
Portugalczycy pod wrażeniem. Kiwior nie ma sobie równych w lidze
EUROSPORT
36-latek odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia
Uciekał przed policją. Po drodze uszkodził kilka pojazdów
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna włamał się do studni głębinowej
Cztery lata więzienia za zniszczenie studni
Putin, konferencja (19.12.2025)
"Dialog Putina z narodem" i wpadka propagandystów. "Nie wiedziałem, że mam sobowtóra"
Najnowsze
Syndrom świątecznego drzewka
Syndrom świątecznego drzewka. Jak się objawia?
Zuzanna Kuffel
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Służby wyłowiły z Wisły ciało mężczyzny. To zaginiony kilkanaście dni temu 43-latek
WARSZAWA
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
METEO
Podpalenie kantoru przy A2
Napadał na kantory, jeden podpalił. Jest akt oskarżenia
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica