Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry

Kraków Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O decyzji poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Kadencja Nowak zacznie się 1 stycznia 2026 roku i będzie trwała pięć lat.

Katarzyna Nowak jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2007-2008 odbyła muzealnicze studia kuratorskie przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2008 r. została zastępcą dyrektora ds. merytorycznych, a w 2023 r.- dyrektorem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Wcześniej od 2007 roku te funkcję pełniła Bogna Dziechciaruk-Maj.

Nowak od lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy o kulturze Japonii w Polsce. Organizuje wystawy, prowadzi wykłady i warsztaty, uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Publikuje również teksty poświęcone japońskiej sztuce i tradycji. Współpracuje z instytucjami w Polsce i Japonii, m.in. z ambasadą Japonii w Polsce, Instytutem Polskim w Tokio, uczelniami, muzeami i ośrodkami kultury.

Historia Mangghi

Manggha została otwarta 30 listopada 1994 r. dzięki staraniom reżysera Andrzeja Wajdy oraz wsparciu władz Japonii, Polski i samorządu krakowskiego. Placówka powstała przede wszystkim po to, aby prezentować eksponaty o tematyce japońskiej z kolekcji Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego. Z czasem rozszerzała działalność.

Dziś jest miejscem ekspozycji szeroko pojętej sztuki i techniki japońskiej, ale funkcjonuje tu też szkoła języka japońskiego, odbywają się ceremonie parzenia herbaty, lekcje kaligrafii. Instytucja prowadzi działalność wydawniczą. Manggha celebruje święta japońskie. W 2015 r. otworzyła w swoim sąsiedztwie filię – Galerię Europa-Daleki Wschód.

OGLĄDAJ: TVN24 HD