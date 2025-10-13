Hotel Forum jest już zabytkiem

Kraków Źródło: Google Earth

Hotel został wpisany do rejestru w miniony piątek, 10 października. Jak informuje Jan Kozakowski, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, po uprawomocnieniu się tej decyzji budynek będzie objęty ustawową formą ochrony zabytków. Oznacza to między innymi, że właściciel nieruchomości przed przystąpieniem do prac będzie musiał uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Konserwator będzie mieć coś do powiedzenia

Pytany o to, czy wpisanie do rejestru jest jednoznaczne z decyzją o renowacji budynku Kozakowski przekazał, że nic mu nie wiadomo o takich planach właściciela.

- Niemniej jednak, wpis do rejestru zabytków daje możliwość konserwatorowi na przeprowadzenie dokładnej kontroli stanu zachowania budynku (art. 38 ustawy) i wydania odpowiednich zaleceń pokontrolnych lub decyzji (art. 40 ustawy), nakazującej wykonanie określonych prac/robót - zaznaczył rzecznik.

Jak dodał, za utrudnianie czynności kontrolnych grozi kara od 500 do dwóch tysięcy złotych, a za niewykonanie zaleceń pokontrolnych od 500 zł do 50 tysięcy złotych. - Dodatkowo należy wskazać, iż w przypadku stwierdzenia, że działania przy obiekcie są podejmowane bez pozwolenia konserwatorskiego, konserwator wojewódzki może nałożyć karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 500 tysięcy złotych - uzupełnił.

Hotel Forum w Krakowie

Świadectwo PRL

Decyzję o wpisanie brutalistycznego budynku do rejestru zabytków poprzedziły między innymi oględziny obiektu, kwerenda w archiwach i uzyskanie opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

- Postępowanie (…) wykazało, że dawny Hotel Forum spełnia wymagania ustawowe do wpisu do rejestru zabytków, to jest: posiada wartości historyczne, jako świadectwo epoki PRL-u i aspiracji modernizacyjnych lat 70-80. XX wieku; posiada wartości artystyczne i architektoniczne, jako przykład stylistyki modernizmu w jego odmianie zwanej brutalizmem; posiada wartości naukowe, jako materiał badawczy, to jest przedmiot badań nad zachodzącymi przemianami typów zabudowy i układów przestrzenno-funkcjonalnych; posiada wartości społeczne i krajobrazowe, jako element tożsamości miasta i element przestrzeni publicznej; zachowuje stopień autentyczności i materialnej integralności, pozwalający na rozpoznanie oryginalnego układu architektonicznego, a także pełni ważną rolę w historii urbanistycznej Krakowa - kształtowaniu jego wielkomiejskiego krajobrazu - wylicza Kozakiewicz.

Lepszego hotelu w Krakowie nie było

Hotel Forum został wybudowany na podstawie projektu Janusza Ingardena. Trwające 10 lat prace zakończyły się w 1988 roku. Hotel był wówczas jednym z najnowocześniejszych budynków w Krakowie, w pełni klimatyzowanym i wyposażonym w dwupoziomowy parking, drzwi na fotokomórkę, automatyczne spłukiwanie wody w WC i elektroniczny zegar zewnętrzny wraz z termometrem i kalendarzem.

Goście mogli spędzić cały dzień w hotelu, który zaspokajał niemal wszystkie ich potrzeby. Oprócz dwóch restauracji, grilla i baru do ich dyspozycji były między innymi basen, studio odnowy biologicznej, kasyno, punkt opieki nad dziećmi, korty tenisowe, sklep Pewex, pralnia, kwiaciarnia, kiosk, perfumeria, kantor i sklep z pamiątkami.

Hotel został zamknięty w 2002 roku. Później służył jako "najdłuższy billboard w Polsce", mieściła się w nim także klubokawiarnia Forum Przestrzenie i inne lokale.

