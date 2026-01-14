Ciało kobiety w mieszkaniu. Zatrzymano jej partnera

Kraków Źródło: Google Earth

Do tragicznych wydarzeń doszło we wtorek w jednym z mieszkań przy ulicy Padniewskiego w Krakowie, w pobliżu Nowohuckiego Centrum Kultury. W lokalu znalezione zostało ciało 34-letniej kobiety. Miała rany kłute.

Konkubent kobiety zatrzymany

Według wstępnych ustaleń śledczych, tragicznego dnia między kobietą i jej konkubentem miało dojść do konfliktu. Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji, powiedział TVN24, że zgłoszenie dotyczące znalezienia zwłok kobiety policjanci otrzymali przed godziną 20.

- Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny z udziałem prokuratora. Niewykluczone, że do śmierci kobiety mogły się przyczynić osoby trzecie - powiedział.

Policja zatrzymała w tej sprawie 34-letniego konkubenta kobiety. - Dziś przeprowadzona zostanie wstępna sekcja zwłok zmarłej kobiety, a na jutro zaplanowane są czynności z zatrzymanym. W tej chwili prowadzone są czynności, w tym przesłuchania świadków - powiedziała w środę tvn24.pl prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

