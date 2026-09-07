Kusza w bagażu, kłopoty na lotnisku
Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach 3 września w jednym z bagaży rejestrowanych pasażera przylatującego z Chicago znaleźli kuszę, której posiadanie w Polsce jest zabronione i wymaga stosownego zezwolenia oraz rejestracji.
"Mężczyzna nie posiadał wymaganych dokumentów uprawniających do legalnego posiadania kuszy w Polsce. Oświadczył, że zakupił ją w Stanach Zjednoczonych w celach rozrywkowych. 49-latek nie miał świadomości, że posiadanie w Polsce kuszy bez zezwolenia i rejestracji jest zabronione" - przekazuje w komunikacie Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Kusza została zabezpieczona. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach.
Sprawdź zanim przywieziesz
Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, kto bez wymaganej rejestracji posiada urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
Przed przywozem do Polski przedmiotów mogących podlegać szczególnym regulacjom prawnym warto sprawdzić obowiązujące przepisy. Zakup takiego przedmiotu za granicą nie oznacza automatycznie możliwości jego legalnego posiadania na terytorium Polski.