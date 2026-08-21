Kraków Policyjna kontrola tratw. Nietrzeźwi flisacy chcieli zabrać turystów Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: małopolska policja

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Małopolscy policjanci ze strażnikami Pienińskiego Parku Narodowego kontrolowali 18 sierpnia na Dunajcu trzeźwość sterników tratw. Przebadano łącznie 48 flisaków. Trzech z nich było pod wpływem alkoholu.

Kontrola trzeźwości na Dunajcu

Jak poinformowała w piątek małopolska policja, badanie wykazało u 54-latka blisko promil alkoholu, u 51-latka - 0,24 promila, a u 47-latka - 0,22 promila.

Policja skontrolowała trzeźwość 48 sterników tratw Źródło zdjęcia: małopolska policja

"Na szczęście kontrole przeprowadzono jeszcze przed podjęciem przez nich pasażerów. Sternicy płynęli dopiero w kierunku miejsca załadunku" - czytamy w komunikacie.

Cała trójka została odsunięta od dalszego kierowania swoimi jednostkami. Mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 złotych.

"W trakcie kontroli obecny był również dyspozytor Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, który poinformował, że wobec tych trzech sterników zostaną wyciągnięte konsekwencje, zgodnie z wewnętrznym regulaminem stowarzyszenia" - podkreśliła małopolska policja.

Flisacy zostali odsunięci od pracy Źródło zdjęcia: małopolska policja

Spływ Dunajcem to ważna lokalna atrakcja

Spływ przełomem Dunajca jest jedną z największych atrakcji Pienin. Organizacją spływów zajmuje się działające od 1934 roku Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Sezon rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 października. W tym czasie atrakcja przyciąga wielu turystów, którzy mają do wyboru kilka form spływu: tradycyjnymi łodziami flisackimi, pontonem lub kajakiem, a także własnym sprzętem pływającym.

Spływ na tradycyjnych łodziach flisackich jest najpopularniejszą formą spływu, który rozpoczyna się na przystani w Sromowcach Wyżnych-Kątach lub w Sromowcach Niżnych. Spływ może się kończyć na jednej z dwóch przystani: Szczawnica (trasa ma około 18 kilometrów i trwa nieco ponad dwie godziny) i Krościenko (trasa o długości 23 kilometrów, trwa niespełna trzy godziny).