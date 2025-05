85-latka uciekła z mieszkania. Od trzech lat znęcał się nad nią syn

Kęty (Małopolska) Źródło: Google Maps

Pięć lat więzienia grozi 45-latkowi z Kęt (woj. małopolskie) podejrzanemu o znęcanie się nad 85-letnią matką. Policjanci ustalili, że dramat kobiety trwał od co najmniej trzech lat. Zatrzymali go, gdy kobieta uciekła przed nim z domu.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że policję zaalarmowali w sobotę wieczorem sąsiedzi 85-latki. Kobieta wcześniej uciekła z własnego mieszkania przed agresywnym synem. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zatrzymali mężczyznę. Miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

Znęcał się nad matką od co najmniej trzech lat

Oficer prasowa KPP w Oświęcimiu powiedziała, że syn pastwił się nad kobietą od co najmniej trzech lat. - W poniedziałek usłyszał zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad nią, za co grozi do pięciu lat więzienia. Śledczy nakazali mu także opuścić mieszkanie i zakazali zbliżać się do kobiety. Otrzymał dozór policyjny. Kobieta została objęta pomocą w ramach niebieskiej karty, dzięki czemu uzyska pomoc specjalistów z zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej - poinformowała policjantka. Przypomniała, że pomocą pokrzywdzonym w takich przypadkach służy wiele instytucji, m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej. - Apeluję o przerwanie przemocy również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub bliska rodzina. Osoby te, informując o przemocy, swoją postawą dają siłę i wsparcie pokrzywdzonym – podkreśliła. W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.