Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kandydat PiS na prezydenta Krakowa z poparciem Rozwoju Plus

|
Przemysław Czarnek, Beata Szydło, Andrzej Adamczyk, Ryszard Terlecki, Łukasz Kmita, Arkadiusz Mularczyk, Michał Drewnicki
Michał Drewnicki komentuje rozłam w PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
Ryszard Terlecki, który związał się z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego poinformował, że stowarzyszenie nie będzie wystawiać własnego kandydata na prezydenta Krakowa. - Jest za mało czasu, żeby myśleć o ustaleniach i szukaniu innego kandydata - powiedział na antenie Radia Kraków, informując, że poprą Michała Drewnickiego.

Rozłam w PiS mógł się przełożyć na wybory prezydenckie w Krakowie. Kandydat tej partii stanął po stronie Jarosława Kaczyńskiego, ale jednocześnie jedna z kluczowych postaci PiS w regionie - Łukasz Kmita - jest po stronie Mateusza Morawieckiego. Mimo to Michał Drewnicki może liczyć na poparcie ze strony Rozwoju Plus. Poinformował o tym w porannej rozmowie Radia Kraków poseł Ryszard Terlecki.

Jak przekazał, nowe ugrupowanie nie wystawi własnego kandydata. - Formalna kampania dopiero się zacznie. Pan Michał Drewnicki działa od jakiegoś czasu. Dość skutecznie pozyskuje wyborców - powiedział. I dodał: - Jest za mało czasu, żeby myśleć o ustaleniach i szukaniu innego kandydata.

Drewnicki: pęknięcie w PiS może utrudnić naszą kampanię

Michał Drewnicki, który ogłosił swój start w przyspieszonych wyborach samorządowych na początku czerwca, już w poniedziałek odniósł się do rozłamu w partii w mediach społecznościowych. Przekonywał, że nie miał zamiaru tego robić, ale został wywołany do odpowiedzi licznymi pytaniami. - Pęknięcie w Prawie i Sprawiedliwości, które obserwujemy, może utrudnić naszą kampanię, bo każde rozdarcie zawsze jest trudne. Natomiast ja nie pozwolę na to, żeby to odebrało Krakowowi szansę na zmianę - przekonywał w krótkim nagraniu.

Uwagę widzów zwróciła jednoznaczna deklaracja lojalności Drewnickiego wobec Jarosława Kaczyńskiego. - Niech każdy odpowiada za własną decyzję. Ja odpowiadam za swoją. Ja zostaję w Prawie i Sprawiedliwości - zadeklarował.

Powiedział też, że nie zamierza więcej odnosić się do tej sprawy. - Ani nie jest to w moim stylu ani nie jest to nikomu potrzebne. Nie mam żadnych personalnych animozji względem kogokolwiek, nie chcę również przenosić partyjnych spraw na przyszłą kampanię wyborczą – stwierdził.

Dwa miesiące do wyborów

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę, 27 września - wynika z projektu rozporządzenia premiera.

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta - Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowanie Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

Aleksander Miszalski odwołany w referendum

Poprzedni prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa w referendum 24 maja. O tym, dlaczego Miszalski został odwołany, przeczytasz tutaj.

Obecnie miastem zarządza powołany przez premiera komisarz. Jest nim były wiceprezydent Stanisław Kracik.

28 lipca Sąd Apelacyjny w Krakowie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o oddaleniu zażalenia dotyczącego ważności referendum "w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa".

Zażalenie złożył Edward Nowak. Były opozycjonista z czasów PRL uważa, że na frekwencję i wynik referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. 17 czerwca Sąd Okręgowy oddalił jego protest. Później protest rozpatrywał Sąd Apelacyjny, który właśnie 28 lipca oddalił zażalenie.

Źródło: Radio Kraków, tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk nad Polską. Europa "potępia" i deklaruje "wszelką pomoc"
Polska
imageTitle
Kolejny z wielkich zapowiada koniec kariery
EUROSPORT
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Dlaczego wojsko nie zestrzeliło pocisku? "Procedury mówią jasno"
Polska
Pekin, Chiny
Pekin reaguje na zakaz USA. Możliwe sankcje odwetowe
BIZNES
Nastolatek uciekł, dziewczynka trafiła do szpitala po upadku z hulajnogi
Jechali jedną hulajnogą. Po wypadku 15-latek zostawił nieprzytomną 13-latkę
Lublin
Pożar w Fermoselle w prowincji Zamora w Hiszpanii
Walka z ogniem trwa. "Znajdujemy się w krytycznej, skomplikowanej sytuacji"
METEO
Aquapark Fala
Wyjął dziecko leżące na dnie basenu. "Przelewało się już przez ręce"
Łódź
imageTitle
Nokaut w ćwierćfinale. Gospodarze w euforii
EUROSPORT
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Prokuratura pracuje na miejscu. Ukraińcy oferują pomoc
Lublin
automaty jedzenie ludzie shutterstock_2733209473
"Głęboko żałuje". Surowa kara za oblizanie słomki
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: Spadł pocisk. Byliśmy gotowi do zestrzelenia
Polska
imageTitle
Europa szykuje się do walki. On mógłby rzucić wyzwanie Infantino
EUROSPORT
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany
Artur Węgrzynowicz, Alicja Glinianowicz
Wrak zestrzelonej rakiety Ch-101 wystawiony w Kijowie (2023)
"Bardzo niebezpieczny pocisk". Rosjanie ostrzeliwują nim Ukrainę
Polska
Pogoda na sierpień. W prognozach upały
Pogoda na sierpień. Coś takiego w Polsce nie zdarza się często
Arleta Unton-Pyziołek
Meta
Najsłabszy wynik od lat. AI pochłania gotówkę Mety
BIZNES
Mieszkańcy o wybuchu na Lubelszczyźnie
"Syrena wyła u nas. Leci samolot, za chwilę drugi"
Lublin
Do tragedii doszło w środę wieczorem
Dziewięciolatek jechał chodnikiem na rowerze, uderzyło w niego BMW. Zginął
Śląskie
W walce z pożarami na Krecie pomagają wolontariusze
"Czarny dzień" na Krecie. Ofiary śmiertelne ognia
METEO
imageTitle
Sensacja w Lidze Narodów. Mistrzowie świata rozbici, nie zagrają o medale
EUROSPORT
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Porzucone tony jarzeniówek na polu. Jest przełom w sprawie
Piotr Krysztofiak
Viktor Orban
Złoty biznes rodziny Orbana. Miliardowe zyski
BIZNES
W Wielkopolsce zawyją syreny alarmowe (zdj. ilustracyjne)
Co z alertem RCB? Został "wstrzymany"
Polska
Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności
Został pobity dwa razy tej samej nocy przez tych samych młodych mężczyzn
Lublin
imageTitle
Argentyna pod lupą FIFA. Rozpoczęto postępowanie po wydarzeniach na mundialu
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Prezydent jest w stałym kontakcie z premierem". Komunikat z BBN
Polska
Tarnawa-Kolonia
Polska przestrzeń naruszona. Wojsko o szczegółach
Polska
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Typowo polski problem. "Jesteśmy jedynym krajem"
BIZNES
imageTitle
Rozłam w czeskiej piłce po poparciu pomysłu Infantino. "To osobista opinia prezesa"
EUROSPORT
Moment upadku _niezidentyfikowanego obiektu_ w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia-0001
Jasny błysk i głośny huk. Jest nagranie z monitoringu
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica