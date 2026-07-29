Kraków Jest termin wyborów na prezydenta Krakowa Oprac. Kuba Koprzywa |

Premier Donald Tusk o wyborach na prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę po południu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia premiera w sprawie przedterminowych wyborów w Krakowie. Wybory mają się odbyć 27 września. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania i konsultacji z PKW.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa - kalendarz wyborczy

Do projektu został dołączony także planowany kalendarz wyborczy. Wynika z niego, że w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną wydane obwieszczenia o wyborach. Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jego stanowisko przejęła Barbara Nowak. Teraz kandydat PiS podjął decyzję

Do 24 sierpnia - zgodnie z projektem - komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie komisji kandydatów na prezydenta miasta będzie do godziny 16 w czwartek, 3 września.

Do 25 września potrwa kampania wyborcza. Od 12 września audycje wyborcze będą mogły być nieodpłatnie rozpowszechniane w programach publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych. Wniosek o przyznanie czasu antenowego pełnomocnicy komitetów wyborczych będą musieli złożyć do 8 września.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, z uwagi na terminy czynności wyborczych nie jest możliwe zachowanie 14-dniowego okresu vacatio legis. Zaznaczono, że w konsekwencji jest uzasadnione skorzystanie z możliwości skrócenia wskazanego okresu, "bowiem ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie".

"Zakłada się, iż rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 5 sierpnia 2026 r." - czytamy.

Wybory prezydenta Krakowa. Kandydaci

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta - Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowanie Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

Aleksander Miszalski odwołany w referendum

Poprzedni prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa w referendum 24 maja. O tym, dlaczego Miszalski został odwołany, przeczytasz tutaj.

Obecnie miastem zarządza powołany przez premiera komisarz. Jest nim były wiceprezydent Stanisław Kracik.

28 lipca Sąd Apelacyjny w Krakowie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o oddaleniu zażalenia dotyczącego ważności referendum "w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa".

Zażalenie złożył Edward Nowak. Były opozycjonista z czasów PRL uważa, że na frekwencję i wynik referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. 17 czerwca Sąd Okręgowy oddalił jego protest. Później protest rozpatrywał Sąd Apelacyjny, który właśnie 28 lipca oddalił zażalenie.