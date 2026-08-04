Kraków Kontrola drogowa i "dynamiczne zatrzymanie". Pasażer trafi do więzienia na 11 lat Oprac. Anna Winiarska |

Chrzanów (Małopolska) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Mężczyzna został zatrzymany 30 lipca na ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie. Do policji dotarła informacja, że poszukiwany 45-latek znajduje się w samochodzie należącym do jego partnerki.

"Wiedząc, którą trasą będzie poruszał się pojazd, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzymali go do kontroli drogowej. W tym samym momencie na miejsce wjechały dwa nieoznakowane radiowozy Wydziału Kryminalnego KPP w Chrzanowie, których załogi przeprowadziły dynamiczne zatrzymanie poszukiwanego 45-latka" – czytamy w policyjnym komunikacie. Jak podkreślają policjanci, mężczyzna nie miał szans na ucieczkę.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: Małopolska policja

Szukali go aż znaleźli

45-latek był poszukiwany przez sądy na podstawie dwóch listów gończych, nakazu zatrzymania oraz polecenia osadzenia

"Mężczyzna miał do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczone m.in. za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozbój oraz kradzież z włamaniem. Łączny wymiar kar przekroczył 11 lat pozbawienia wolności" – informuje policja.

Poszukiwany mężczyzna trafił już do Zakładu Karnego w Trzebini, gdzie spędzi ponad dekadę.