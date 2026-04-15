Kraków

Naczelnik OSP zginął w wypadku. "Jechał do wezwania"

Naczelnik OSP zginął na miejscu
Do zdarzenia doszło w powiecie wielickim
We wtorkowym wypadku w Biskupicach pod Krakowem zginął naczelnik OSP w Trąbkach. Jak poinformował rzecznik małopolskich strażaków, 35-latek jechał do wezwania dotyczącego pożaru traw.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przed godziną 18.50 w Biskupicach w powiecie wielickim. Jak poinformował tvn24.pl kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, samochód osobowy uderzył tam w słup energetyczny. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 35-letniego kierującego. Mężczyzna był sam w pojeździe.

"Stracił panowanie nad pojazdem"

- Ofiara to naczelnik OSP, który jechał do wezwania dotyczącego pożaru traw - przekazał kpt. Ciepły. Mężczyzna był w drodze do remizy. Wiadomość z informacją o pożarze odebrał kilka minut wcześniej.

Naczelnik OSP zginął na miejscu
Jak powiedział tvn24.pl podkom. Paweł Tomasik, oficer prasowy wielickiej policji, w sprawie tragicznego wypadku prowadzone jest śledztwo.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Najpierw uderzył w betonowy słup energetyczny, a następnie przemieścił się na ogrodzenie i poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracował prokurator, technik kryminalistyki, zabezpieczono ślady. Sprawdzamy, czy w okolicy miejsca zdarzenia był monitoring - przekazał Tomasik.

O śmierci naczelnik poinformował w mediach społecznościowych między innymi Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. "To ogromna tragedia dla całej strażackiej rodziny… Druh oddał życie, będąc w drodze, by nieść pomoc innym" - podkreślono.

We wpisie zaapelowano "do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej o oddanie hołdu Zmarłemu Druhowi". W środę o godzinie 18 strażacy mają włączyć w swoich pojazdach sygnały świetlne i dźwiękowe.

Podobny apel opublikowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica