Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Nie mogli skontaktować się z bliskimi, pojechali do ich domu. Znaleźli ciała matki i syna

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała matki i syna znalezione w ich domu
Źródło: TVN24
Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 81-letniej kobiety i jej 52-letniego syna. Ciała odkryła rodzina, która pojechała do ich domu po tym, jak nie mogli skontaktować się z bliskimi. Przyczyny zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Wszystko działo się w Bańskiej Niżnej (województwo małopolskie). Policjanci w środę po godzinie 20.50 dostali zgłoszenie o znalezieniu dwóch ciał.

- Rodzina zaniepokojona brakiem kontaktu z bliskimi pojechała do ich domu i odkryła zwłoki. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Ofiary to 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn - przekazał nam asp. szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Przyczyny śmierci matki i syna

Okoliczności tragedii wyjaśnia teraz policja i prokuratura. Jak poinformował nas asp. szt. Łukasz Burek, ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają wyjaśnić okoliczności ich śmierci.

Na miejscu była również straż pożarna, która sprawdzała, czy jest przekroczony poziom tlenku węgla. Jak mówi Burek, wynik był negatywny.

- Jednak ciała były w domu przez kilka dni, więc ten tlenek węgla mógł się ulotnić. Dlatego kluczowym będzie wynik sekcji zwłok i badań toksykologicznych ciał, żeby ustalić, co było przyczyną śmierci - dodaje oficer prasowy.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

OGLĄDAJ: Premier Tusk o cyberataku: Polska obroniła się
Donald Tusk

Premier Tusk o cyberataku: Polska obroniła się
NA ŻYWO

Donald Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaProkuraturawojewództwo małopolskie
Czytaj także:
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
METEO
telefon smartfon komorka shutterstock_1460722856
Zaczęły rozmawiać z chatbotem i "zupełnie przepadły"
Polska
Szopka betlejemska okradziona
Osioł nie powstrzymał intruza. Z szopki skradziono skarbonki
WARSZAWA
imageTitle
Zginął piłkarz. Rodzina nie odzyskała ciała
EUROSPORT
Urzędnicy mieli przyjmować łapówki. Akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Zepchnął ze schodów swoją babcię, a potem ją udusił. Partnerkę zadźgał nożem
Poznań
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
BIZNES
Donald Tusk
"Ataki na infrastrukturę energetyczną w Polsce". Tusk: obroniliśmy się
Polska
Donald Trump podczas wywiadu z agencją Reutera
Trump w złotych ramkach. Nowy wystrój na korytarzu w Białym Domu
Świat
Fałszywego prokuratora zatrzymano na gorącym uczynku
Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup
Poznań
Donald Tusk
Zełenski "przeszkodą"? Tusk przypomina, kto odrzucił plan pokojowy
Polska
Wypadek w Markach
Autobus zderzył się z samochodem. Ranni
WARSZAWA
Do ataku doszło w środę przed południem
Zamiast w celi, był na wolności i znowu zaatakował. Policja była ponaglana, ale to nie pomogło
Częstochowa
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
BIZNES
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Półtoraroczne dziecko zatrzaśnięte w aucie z kluczykami. Babcia odśnieżała
Szczecin
imageTitle
Świątek wreszcie dowiedziała się, z kim zagra w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Żyrardów, dworzec PKP
Szklanka na peronie, lodowe skorupy na autach. Trudny poranek na zdjęciach
METEO
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Szefowie MSZ Danii i Grenlandii po spotkaniu w Waszyngtonie
Wymowna reakcja delegacji Danii i Grenlandii po spotkaniu w Waszyngtonie
Świat
Apel w sprawie ustawy o prawie autorskim w świecie cyfrowym
REM odpowiada na skargę reportera TVN24. Były prezes PAP "naruszył trzy zasady"
Polska
Donald Tusk zwołał spotkanie dotyczące cyberataków
Premier: trwa spotkanie w sprawie cyberataków
Polska
imageTitle
"Bardzo żałuję". Zaskakujące słowa po zwycięstwie
EUROSPORT
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
BIZNES
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
BIZNES
Fakty 14.01
"W świecie cyfrowym nie ma żadnych regulacji". To ma być pierwszy krok
Fakty
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
METEO
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
BIZNES
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
METEO
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
imageTitle
Pierwszy krok w drodze po milion. Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów
Najnowsze
imageTitle
Szok w Realu po blamażu. "Sięgnęliśmy dna"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica