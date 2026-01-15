Ciała matki i syna znalezione w ich domu Źródło: TVN24

Wszystko działo się w Bańskiej Niżnej (województwo małopolskie). Policjanci w środę po godzinie 20.50 dostali zgłoszenie o znalezieniu dwóch ciał.

- Rodzina zaniepokojona brakiem kontaktu z bliskimi pojechała do ich domu i odkryła zwłoki. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Ofiary to 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn - przekazał nam asp. szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Przyczyny śmierci matki i syna

Okoliczności tragedii wyjaśnia teraz policja i prokuratura. Jak poinformował nas asp. szt. Łukasz Burek, ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają wyjaśnić okoliczności ich śmierci.

Na miejscu była również straż pożarna, która sprawdzała, czy jest przekroczony poziom tlenku węgla. Jak mówi Burek, wynik był negatywny.

- Jednak ciała były w domu przez kilka dni, więc ten tlenek węgla mógł się ulotnić. Dlatego kluczowym będzie wynik sekcji zwłok i badań toksykologicznych ciał, żeby ustalić, co było przyczyną śmierci - dodaje oficer prasowy.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

