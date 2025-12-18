Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus

Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 7 rano w miejscowości Zołcza-Ugory w gminie Pacanów. Na drodze krajowej nr 79, łączącej Kraków z Sandomierzem, bus zderzył się z samochodem ciężarowym.
Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy.
Reanimacja nie pomogła
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 81-letni kierowca busa marki Renault, mieszkaniec gminy Solec-Zdrój, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce jadącej drogą krajową.
- W wyniku zderzenia bus został zepchnięty do rowu, a jego kierowca znalazł się pod pojazdem. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazał asp. sztab. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Kierujący samochodem ciężarowym - 23-letni mężczyzna - nie odniósł obrażeń.
Droga krajowa nr 79 była zablokowana w obu kierunkach przez kilka godzin. Trasa została udrożniona około godziny 14.
Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Busku-Zdroju