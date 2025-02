Uciekał przed policją, staranował radiowóz. Nagranie

czytaj dalej

5-letnia Oliwia z Gniezna trafiła do szpitala po tym, jak pobił ją ojczym. A stało się to po tym, jak nie chciała zjeść papieru, który siłą wpychał jej do ust. Rzucał nią o ścianę tak, że potem ratownicy znaleźli na niej ślady jej krwi. Dziewczynka pod opieką lekarzy dochodzi teraz do siebie. Jej rodzeństwo znalazło już bezpieczny dom.