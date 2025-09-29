Zderzenie szkolnego busa i samochodu. Ranne dzieci

Wypadek podczas cięcia drewna w Milanówku, ranna kobieta (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w poniedziałek rano na drodze gminnej w Linowie w gminie Zawichost w powiecie sandomierskim. Samochód osobowy zderzył się tam ze szkolnym busem.

Czworo dzieci w szpitalu

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierowca osobowego volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z busem. Autobusem jechało 16 dzieci i opiekunka, a kierował nim 67-letni mężczyzna - powiedziała asp. Iwona Paluch z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Policjantka dodała, że do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu przewieziono 42-letnią opiekunkę i czworo dzieci, dwie dziewczynki w wieku 10 i 14 lat oraz dwóch chłopców w wieku 10 i 12 lat. Obaj kierowcy byli trzeźwi.