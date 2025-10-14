Logo strona główna
Kielce

Strzały w centrum miasta. 20-latek podczas kłótni wyciągnął pistolet na śrut

Strzelał z wiatrówki (zdięcie ilustracyjne)
Kielce (Świętokrzyskie)
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała 20-latka, który w centrum Kielc oddał sześć strzałów z pistoletu na śrut w kierunku grupy ludzi. Mężczyzna był pijany.

Do incydentu doszło w niedzielę rano przed jednym z lokali w centrum miasta. Operator monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na grupę osób, wśród których doszło do kłótni. W pewnym momencie jeden z uczestników sprzeczki wyjął przedmiot przypominający broń i oddał sześć strzałów w kierunku grupy, w której był mężczyzna, z którym chwilę wcześniej się posprzeczał.

Jak przekazał starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji, strzały były niecelne i nie spowodowały żadnych obrażeń.

Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek usłyszał zarzut

Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek usłyszał zarzut

Poznań
Oddał strzały z długiej broni w kierunku 41-latka

Oddał strzały z długiej broni w kierunku 41-latka

Kujawsko-Pomorskie

20-latek był pijany

Na miejsce skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mężczyznę, w chwili zdarzenia był pijany, badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu.

Policja zabezpieczyła również broń, z której oddał strzały. Jest to pistolet na śrut (tzw. wiatrówka). Broń trafiła do laboratorium, gdzie zostanie szczegółowo zbadana.

pc

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KielcePolicja
