Do incydentu doszło w niedzielę rano przed jednym z lokali w centrum miasta. Operator monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na grupę osób, wśród których doszło do kłótni. W pewnym momencie jeden z uczestników sprzeczki wyjął przedmiot przypominający broń i oddał sześć strzałów w kierunku grupy, w której był mężczyzna, z którym chwilę wcześniej się posprzeczał.
Jak przekazał starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji, strzały były niecelne i nie spowodowały żadnych obrażeń.
20-latek był pijany
Na miejsce skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mężczyznę, w chwili zdarzenia był pijany, badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu.
Policja zabezpieczyła również broń, z której oddał strzały. Jest to pistolet na śrut (tzw. wiatrówka). Broń trafiła do laboratorium, gdzie zostanie szczegółowo zbadana.
