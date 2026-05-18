Na drogę spadły stalowe rury, ranna kobieta

Jak poinformowała mł. asp. Anita Radgowska, oficer prasowa jędrzejowskiej policji, do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na obwodnicy Jędrzejowa. Podczas przejazdu przez łącznik drogowy z naczepy ciężarowej Scanii, prowadzonej przez 59-letniego kierowcę, spadły dwie kilkutonowe stalowe rury.

Kierująca w szpitalu

Ładunek spadł na przeciwległy pas ruchu. W tym samym czasie nadjeżdżał tam Mercedes, którego 40-letnia kierująca najechała na stalowe elementy. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu pracują służby zabezpieczające teren zdarzenia. Zablokowany jest odcinek drogi krajowej nr 78 między Zawierciem a Kielcami oraz oba pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z drogi ekspresowej S7.

Za uszkodzoną ciężarówką jechał drugi pojazd przewożący podobny ładunek. On również zatrzymał się na zablokowanym odcinku trasy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i objazdami.

Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać do około godziny 20, jednak czynności prowadzone na miejscu mogą wydłużyć ten czas.

