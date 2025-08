89-latek zasłabł przed komendą policji

Policjanci pomogli 89-letniemu mężczyźnie, który zasłabł Źródło: Policja Świętokrzyska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (4 sierpnia) po południu w Jędrzejowie. Policjanci na monitoringu w rejonie wejścia do komendy zauważyli starszego mężczyznę, który osunął się na schody prowadzące do budynku.

Policjanci pomogli 89-letniemu mężczyźnie Źródło: Policja

"Pomocnik dyżurnego natychmiast wyszedł do niego, pomógł mu wstać, wejść do środka i usiąść w bezpiecznym miejscu. Jak się okazało, nagłe osłabienie 89-latka spowodowane było gwałtownym spadkiem poziomu cukru we krwi" - przekazała policja w Jędrzejowie.

Mundurowi udzielili mężczyźnie pomocy i wezwali pogotowie. "Dzięki szybkiej reakcji policjantów i udzieleniu pierwszej pomocy, mężczyzna trafił pod opiekę medyków, a następnie do szpitala" - poinformowali policjanci.

Starszy mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy Źródło: Policja