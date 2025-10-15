Byk stratował kobietę, nie udało jej się uratować

Do zdarzenia doszło w powiecie starachowickim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie jednej z posesji w gminie Pawłów w powiecie starachowickim. Jak powiedział nam aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, informację o zajściu służby otrzymały przed godziną 16 od jednej z osób mieszkających po sąsiedzku.

57-latka stratowana przez byka

- Z naszych ustaleń wynika, że 57-letnia kobieta podczas wchodzenia do obory została stratowana przez byka. Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i karetka. Lekarz z karetki stwierdził zgon kobiety w wyniku odniesionych obrażeń - przekazał nam policjant. Kobieta w chwili zdarzenia przebywała na posesji sama.

Ciało 57-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza o zdarzeniu napisała "Gazeta Starachowicka".