Byk stratował kobietę, nie udało jej się uratować

Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie jednej z posesji w gminie Pawłów w powiecie starachowickim. Jak powiedział nam aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, informację o zajściu służby otrzymały przed godziną 16 od jednej z osób mieszkających po sąsiedzku.
57-latka stratowana przez byka
- Z naszych ustaleń wynika, że 57-letnia kobieta podczas wchodzenia do obory została stratowana przez byka. Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i karetka. Lekarz z karetki stwierdził zgon kobiety w wyniku odniesionych obrażeń - przekazał nam policjant. Kobieta w chwili zdarzenia przebywała na posesji sama.
Ciało 57-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Pierwsza o zdarzeniu napisała "Gazeta Starachowicka".
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock